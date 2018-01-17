沪深两大交易所突然出手 一声惊雷这群人彻底懵了

原标题：一声惊雷！沪深两大交易所突然出手！这群人彻底懵了...

区块链成为开年来最大的风口之一。和区块链沾边的上市公司股价都纷纷起飞。在昨天（16日）复牌后，易见股份继续涨停，并以累计超过60%的涨幅领跑，更有不少公司蹭热度。深交所、上交所昨晚重磅表态！将强化区块链概念炒作监管。

受以上消息影响，1月17日盘中，区块链概念股集体大跌！截至收盘，多只个股跌停。。。

沪深交易所强化区块链概念炒作监管

近期一些上市公司通过公告和互动易发布了涉及区块链概念的信息，部分公司股价涨幅较大，深交所对此高度关注。深交所有关负责人表示，深交所将继续密切关注相关公司的信息披露和二级市场交易情况，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为，将及时采取纪律处分措施，涉嫌违反法律的，报中国证监会查处。上交所也表示，高度重视“区块链”概念炒作，并第一时间组织分析研判，对相关概念股采取停牌问询、停牌冷却、澄清说明等分类监管措施。

受沪深交易所公开表态从严监管区块链概念炒作的影响，1月17日盘中，区块链概念股集体大跌。截至收盘，多只个股跌停。

申万宏源证券研究所市场研究总监桂浩明表示，对于部分公司炒概念的行为，监管是非常必要的。

他认为，很多公司都是处于早期的研究探索阶段。如果行情走得特别大、完全背离了行情基本面去炒作，就会蕴藏着巨大的风险。监管层在这个时候做出提示，是很必要的行为。

多家公司澄清，并停牌冷却

公告发布后，多家上市公司纷纷澄清。

此前股价累计上涨超过60%的易见股份第二次发布公告，表明公司有关区块链业务对当期业绩无显著影响，并再次停牌冷却。

游久游戏则明确表示，公司未开展区块链业务相关的具体工作，也未开展区块链相关的人才储备、资金筹集等工作，区块链频道的开通不会对公司经营结果产生实质性影响。

恒银金融：区块链相关技术在公司未形成任何相关产品或应用、销售，公司区块链相关技术目前没有开展实质的研发活动。

中南建设：公司主营业务为房地产开发，区块链项目投资处于研究探索阶段，截止目前投入资金约17000万元，尚未形成收益。

高伟达公司相关人士则回应，公司区块链业务目前只是在探索当中。

业内人士：九成是炒概念，切勿盲目跟进

对于市场的火热，500金研究院院长肖磊直白地表示，现有的区块链概念中将近九成都是炒概念。“现在所谓的区块链概念可能90%都是泡沫，因为90%都是很难落地的。”

申万宏源证券研究所市场研究总监桂浩明也提醒投资者谨慎跟进，因为盲目地跟风炒作，甚至并不了解区块链概念的情况下就去盲目跟进，犯了投资大忌，是有很大风险的。

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区块链技术具有去中心化等特点

区块链技术，可以说是被比特币带火的一个词汇。区块链技术是一种互联网数据库技术，像一个数据库账本，记载着所有的交易记录。肖磊介绍说：“区块链技术是‘去中心化’的，不需要银行或金融机构的介入，就可以形成点对点的交易模式。另外，它是分布式记账，也就是说每一笔的转账或者说资产证明可能分布在全球成千上万的节点，任何一个节点出问题都没有关系，有其他的节点为你做证明了。”

听起来可能比较抽象，举个例子：鸟群在迁徙的时候，不用听从头雁的命令，只要记得跟最近的鸟保持半米的固定距离，不相撞就行。

场景应用无突破性进展，未来有更多想象空间

目前，区块链技术被应用于数字货币、支付清算、金融交易等场景，比特币等虚拟货币是最具有代表性的场景之一，但在拓展其他场景上并没有突破性进展。

复旦大学金融研究中心主任孙立坚表示，区块链有很好的发展方向，但是在创造价值方面目前还没有凝练出一个合适的生态环境，没有形成真正的应用场景。

瑞信发布报告指出，区块链真正成熟要等到2025年。分析认为，未来，区块链技术应用还有更多的想象空间。

区块链前景光明，看好却不神话

基于“去中心化”，并能解决信任和安全问题，500金研究院院长肖磊认为，区块链肯定会给互联网或者其他的商业形式带来基础性、组织性的重构，因为它能让更多业务的交易成本更低，信用成本也变得更低，推动整个经济社会效率的提升上一个台阶。

复旦大学金融研究中心主任孙立坚也指出：尽管现在区块链技术引发了很多的争议，不过区块链作为一项基本技术，是有很大发展前景的，只不过在应用过程中出现了不恰当的状况，引发盲目追崇，带来炒作嫌疑。

中央财经大学金融法研究所所长黄震表示：区块链只是一种技术，任何一种技术都可能是双刃剑，所以在区块链的发展过程中，我们看好它，但是不神话它，特别是在早期可以给更多的支持。”

责任编辑：初晓慧