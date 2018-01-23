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云南保山一辆轿车与吊车相撞 致5人死亡

云南保山一辆轿车与吊车相撞 致5人死亡
2018年01月23日 22:04 中国新闻网
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　　原标题：云南保山一轿车与吊车相撞 致5人死亡　　

　　中新网昆明1月23日电 （记者 胡远航）云南省保山市公安局23日通报称，该市隆阳区22日发生一起较大道路交通事故致5人死亡。目前，事故原因正在调查中。

　　据悉，1月22日1时许，一辆大众凌渡小型轿车（驾乘5人）沿隆阳区红花小区北侧道路由东向西行驶至红花2期3号地块路段时，与停放在道路北侧的一辆吊车后侧相撞，造成轿车内4人当场死亡，1人送医院经抢救无效死亡。

　　目前事故原因正在调查中，善后工作正在有序开展。（完）

 

责任编辑：张岩

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