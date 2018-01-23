河南企业不按要求停产 现场检查时抢先删电脑数据

原标题：河南开封一企业不按要求停产，现场检查时抢先删除电脑数据

1月23日，环境保护部通报京津冀及周边地区大气污染防治强化督查情况。

1月22日，督查组在河南省开封市通许县万合混凝土有限公司检查时发现，该厂在重污染天气橙色预警期间应全厂停产，现场检查时该企业负责人不配合检查并将电脑上2018年出库数据删除，督查组通过查阅原材料进出台账、混凝土销售记录及收款收据发现该企业仍在间断性生产，未落实停产要求。

1月22日当天，京津冀及周边地区“2+26”城市陆续解除重污染天气预警，7个督查组和19个巡查组检查河南省郑州、开封、新乡等7城市重污染天气应急预警响应具体点位306个，发现仍有2家企业未严格落实重污染天气应急预案停产、限产要求。

除上述河南开封的这家企业外，河南省新乡市封丘县金瀚九号院在重污染天气红色预警期间也应停止土石方作业、停止石材切割和喷涂刷粉作业，督查组现场检查时发现工地正在施工建设，挖掘机正在作业。

责任编辑：张玉