原标题：美媒：印度欲与中国展开太空竞赛 但仍存诸多问题

资料图片： 印度PSLV-C40运载火箭发射资料图。（图片来源于网络）

参考消息网1月23日报道 美国《外交学者》网站1月20日发表了拉吉利斯瓦里·皮莱·拉贾戈帕兰的题为《印度太空计划的下一步是什么？尽管取得了一些显著的成就，挑战仍存》的文章。

据各种流传的说法，印度太空计划在过去一年成就辉煌。而1月12日最新的一次发射则让这种辉煌达到了一个新顶点：印度利用PSLV-C40型火箭将本国的第100颗卫星及其他30颗卫星一起送入太空。这次发射不仅是印度火箭可靠性的很好证明，同时也显示了印度成熟的卫星制造能力。

印度媒体报道说，在这次发射中升空的CARTOSAT卫星也有国家安全方面的应用，特别是在监视印度的边境地区方面。在发射之前，巴基斯坦外交部发言人就指出太空技术的“双重用途”性质，并对发射对“地区战略稳定”的影响表示担忧。

毫无疑问，这也将推动与中国的地区性太空竞赛，因为印度越来越多地将其太空计划与中国相比较。不足为奇的是，日本与印度在太空技术领域的合作也有了很大的发展。2017年两国一致同意在包括“地球观测、卫星导航、太空科学和月球探测”在内的多个领域进行合作。日印两国都对中国越来越感到担忧，包括中国的太空成就。

虽然印度的这些成就令人印象深刻，但其太空计划也面临一些挑战。虽然印度太空研究组织（ISRO）仍然是使印度引以为豪的罕见的公共部门机构之一，但印度需要根据太空领域中当今的地区和全球发展来加强其政策和计划。

印度面临的第一项挑战是缺乏全面的太空政策。到目前为止，印度的太空政策集中于诸如遥感和卫星通信这样的专门领域。今天，太空还涉及在国家安全领域中越来越多的应用。如果忽视安全领域中日益增长的需求，可能会对印度的战略利益造成不利影响。印度的总体太空政策也应该是一项更大范围的国家安全战略方针的副产品。这一方略会概述印度期望进行什么样的未来战争，以及这种战争可能需要的太空能力。

第二项挑战是确定提高印度太空能力的战略。虽然除了几家老牌公司以外的一些企业正在进入该领域，但通过一个全面的政策框架，航天部门可以采用更一致的方式扩大与商业实体的联系。

印度面临的第三个挑战是如何应对日益增长的建立国际太空机制的需求。包括太空垃圾、潜在的太空武器化，以及部署反卫星武器在内，太空领域的问题日益增多，需要采取协调一致的多边行动。印度有机会在这方面起带头作用，以免让其他国家成为规则的制定者。

责任编辑：刘光博