175名中国游客滞留日本机场 1人因冲突被警方带走

原标题：175中国客滞留日机场1人因冲突被带走 使馆紧急处理

中新网1月26日电 据中国驻日本大使馆网站消息，当地时间1月24日晚，日本成田机场某外国航空公司35次航班，由于目的地上海降雪取消航班，乘坐该航班的175名中国旅客（共180人，另有5名日本籍旅客自行离开机场）滞留机场登机口区域。

图片来源：中国驻日本大使馆网站。

该航空要求旅客离开登机区域，但并未用中文说明机场规定该区域23点后将关闭，导致中国旅客不接受航空公司安排。

中国驻日本大使馆获知消息后，连夜第一时间紧急介入处理。经使馆协调，部分旅客听从引导由航空公司介绍附近酒店入住休息，另有100余名旅客坚持在登机口附近等候，期间一名旅客与工作人员发生冲突，成田机场警察到场处理并带走该旅客。

经使馆紧急交涉，警察承诺保证当事人安全并提供翻译。使馆还紧急联系律师，派员与律师一起赴80公里外的成田机场，与机场当局及该航空公司进行交涉。

经反复协调，航空公司承诺妥善对待滞留旅客，发放就餐补偿并安排下一个航班运送旅客。经努力，滞留旅客已于26日凌晨顺利返回上海。驻日本大使馆还同时派员探望被警察带走调查的中国旅客，要求警方依法公正处理、切实保障当事人的合法权益。

中国驻日本大使馆将继续关注事件后续进展，同时提醒出游公民，廉价航空公司属低成本运营，事先与乘客签署相关免责协议，因为成本原因及运力人力有限，经常出现无法及时改签航班、不负责乘客食宿等情况，公民在购买机票时应仔细阅读购票协议，遇突发情况请理性看待，避免过度维权或卷入不必要的法律纠纷。

责任编辑：霍宇昂