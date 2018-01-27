山寨版旅行青蛙遭下架 一天收数千评论斥其丢人

原标题：山寨版“旅行青蛙”遭下架 一天收数千评论斥其“丢人”
参考消息网1月27日报道 港媒称，“旅行青蛙”游戏成了这几天中国的苹果手机用户下载最多的免费游戏，在微博上的讨论话题也被点击了4亿次。
据香港《南华早报》网站1月26日报道，由日本的Hit-Point公司开发的这款游戏只有日语版本。
但23日，一个中国版本开始在苹果手机的付费下载区上线。
它提供14种语言选择，包括繁体和简体中文版。
这款游戏也迅速冲到了付费游戏的下载第一名。
截止到24日，它已经收到了近8000条用户评论，但大多数都是负面的。
“我怎么会错下了这款？这不是朋友推荐的那个游戏！”一个用户说。
“真丢人！这明显是假的！我要给差评，提醒大家，这是个很差劲的山寨版！”另一名用户说。
因为允许这款游戏上线而受到批评的苹果很快将其下线。
在“旅行青蛙”游戏中，玩家通过收集三叶草来给青蛙买食物和其他周游世界所需要的用品。青蛙之后会给主人寄回“礼物”和旅行照片。（编译/王笛青）
《旅行青蛙》游戏界面截图。（图片来源：新华网）
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