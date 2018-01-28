外媒：这个国家与美欧关系吃紧 中国敞开怀抱接纳

原标题：观察 | 外媒：与美欧关系吃紧的这个国家，中国敞开怀抱接纳

外媒称，英国首相特雷莎·梅将于下周访华并希望达成100多项协议。首相率领的代表团将包括40多家企业、大学和贸易协会，其中包括阿斯顿·马丁公司、迈凯伦汽车公司以及诺顿摩托车公司。

英国《泰晤士报》 1月27日

据天空新闻频道报道，汇丰银行、英国石油公司、渣打银行、阿斯利康制药公司、伦敦证券交易所集团和曼彻斯特大学的代表也将随行。特雷莎·梅希望利用此行深化中国与英国间日益牢固的关系。

▲英国《泰晤士报》网站报道截图

贝克·麦坚时律师事务所的一篇报告称，中国去年对英国的投资翻了一番多，达到208亿美元。

该律所的并购业务合伙人蒂姆·吉称：“我们预计中国对英国的投资在2018年依旧强劲。与欧盟和美国不同，英国没有表示要更加强硬地审查外国投资，英国对外国投资者敞开大门。（中国投资）活动的水平将取决于英国资产与中国企业的战略优先事项的契合程度。”

▲资料图片：2017年12月5日，在英国伦敦，中国国务院副总理刘延东（左）在唐宁街10号与英国首相特雷莎·梅举行会谈。

美国外交学者 1月26日

英国首相特雷莎·梅正与世界各地的政界和商界领袖一起在瑞士达沃斯参加世界经济论坛。在此次论坛的间隙，梅在25日与美国总统唐纳德·特朗普举行了会谈。

白宫说，两位领导人讨论了特朗普“在未来几个月对伦敦进行工作访问”的计划，“并证实两个国家之间的‘特殊关系’比以往任何时候都更牢固”。

同一天，中国外交部宣布，梅将于1月31日至2月2日对中国进行正式访问。除了北京，梅还将前往上海和武汉。访问期间，中英将举行新一轮中英总理年度会晤。

▲1月25日，外交部发言人华春莹宣布相关消息。

报道称，尽管梅参加了2016年9月在中国杭州举行的二十国集团峰会，但此次即将到来的访华之旅将是她对中国的首次正式访问。这也是中国国家主席习近平2015年访问英国以来英国首相对中国进行的首次正式访问。

中国官方媒体说，自习近平访问英国以来，中英关系进入了“黄金时代”。去年是中英建立大使级外交关系45周年，两国举行了一系列活动进行庆祝并深化双边关系。甚至在安全领域，中国一直试图扩大与英国的军事合作，去年中国军舰还首次造访了英国首都伦敦。

▲资料图片：2017年10月，中国海军舰艇编队抵达伦敦进行访问。（香港《南华早报》网站）

中国外交部发言人华春莹在25日的例行记者会上说：“中方高度重视发展中英关系，希望以梅首相此访为契机，进一步深化双方政治互信，拓展各领域互利合作，推动中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系取得新的发展。”

自特朗普上台以来，尽管伦敦仍在努力维持与华盛顿的传统关系，但美英关系持续恶化。去年，100多万英国人在网上签署请愿书呼吁取消特朗普对英国的国事访问，而英国政府则坚称不会取消对特朗普的邀请。

▲特雷莎·梅近日现身第48届世界经济论坛。（法新社）

不久前，特朗普自己通过推特宣布取消了对英国的访问计划，这再度招致英国的一片批评浪潮。

报道称，在与美国关系紧张，以及脱欧导致与欧盟交恶的情况下，英国寻求与世界其他国家建立更广泛的伙伴关系的做法是明智的，尤其是与中国发展关系。反过来中国也准备接纳英国。

责任编辑：柳龙龙