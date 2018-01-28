原标题：孙新阳当选江西首任监察委主任 监察体制改革试点步入快车道

1月28日，江西省十三届人大一次会议举行第三次全体大会，选举江西省委常委、省纪委书记孙新阳为江西省监察委员会主任。 刘占昆 摄

中新网南昌1月28日电 （记者 王剑）1月28日上午，江西省十三届人大一次会议举行第三次全体大会。大会以无记名投票方式，选举江西省委常委、省纪委书记孙新阳为该省首任监察委员会主任。

公开资料显示，孙新阳，男，1964年6月生，汉族，陕西富平人，研究生学历，法学硕士、工商管理硕士学位，1984年7月参加工作，1988年9月加入中国共产党。孙新阳曾长期在海南省工作，2016年10月调入江西，任省委常委、省纪委书记。

同日，大会选举葛晓燕为江西省高级人民法院院长，田云鹏为江西省人民检察院检察长（需依照法定程序提请全国人大常委会批准）。

中新网记者注意到，本月上旬，江西省所属的11个设区市陆续召开人大会议，11位地市级监察委员会主任已全部选举产生，标志着江西省在国家监察体制改革试点工作上迈出了坚实一步。

作为2018年最受瞩目的改革“重头戏”之一，监察体制改革试点工作当前正在中国有序推开。在江西，这项改革已步入全面深入开展的“快车道”和“施工高峰期”。

记者从江西省纪委获悉，国家监察体制改革中，江西省将保持机构、职数、编制“三个不增加”。挂牌后的监察委员会，将与同级党的纪律检查委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

目前，江西省监察体制改革试点工作正在紧锣密鼓地开展，各级正扎实推进人员转隶、机构设置、制度建设、“三定方案”等各项工作。预计在今年2月中旬前，江西省级、市级、县级监察委员会将全部组建运行。（完）

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责任编辑：柳龙龙