中国驻柬使馆提醒中国游客尊重当地宗教和习俗

资料图：上千名各国游客早早守候在柬埔寨暹粒景点——吴哥窟，守候观看日出。中新社记者 洪坚鹏 摄

中新网金边1月29日电 （记者 黄耀辉）中国驻柬埔寨王国大使馆驻暹粒领事办29日提醒中国游客，尊重当地宗教和习俗。

中国驻柬使馆驻暹粒领事办提醒说，每一个国家对历史文化发展的形成都有一定的风俗习惯，成为特定社会文化区域内历代人们共同遵守的行为模式或社会规范，对身处其中的人员具有行为制约作用。

柬埔寨是佛教国家，佛教徒头部是神圣的，忌讳他人用手触摸，即使抚摸小孩子头部也不行。人们认为左手不洁，忌用左手递或接物。坐着时跷二郎腿，将脚尖指向别人也是很不礼貌的。违者会引起当地人们的反感，可能会被罚款、依法拘禁甚至驱逐出境等法律后果。

2015年，为保护吴哥古迹和柬埔寨文化风俗，柬埔寨有关部门发布了《吴哥游客行为准则》，要求游客必须遵守柬埔寨风俗习惯和法律规定。禁止穿着过于暴露的服装如吊带装或超短裙等，不能触摸和损坏石雕塑像，不能移动或带走有考古价值的古迹装饰；不能大声喧哗，影响祭拜神像地区的宁静；不能进入禁区或有标识牌的危险区域；不能吸烟或乱丢垃圾；不能给小孩零钱或糖果食物；不得冒犯僧侣等。

近期，一位中国游客携妻子在吴哥古迹里面拍婚纱照，被工作人员阻止，感到很不理解，并与工作人员发生争执。而另有3位中国女游客着吊带在佛寺游览拍照，也被工作人员阻止并要求删除所拍照片。

该提醒说，佛塔、佛寺是佛教圣地，游客在参观时应遵守相关规定。（完）

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