原标题：中国与圣多美和普林西比互免签证 2月3日起生效
中新网1月30日电 据中国领事服务网消息，《中华人民共和国政府与圣多美和普林西比民主共和国政府关于互免持外交、公务护照（特别公务护照）人员签证的协定》已于2017年4月12日在北京签署。根据协定有关条款，该协定将于2018年2月3日起正式生效。
图片来源：中国领事服务网。
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