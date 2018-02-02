2018年地方两会落幕 12名女性当选省级“一把手”

原标题：2018年地方两会落幕 省级人大政府政协完成换届
中新网客户端北京2月2日电（记者 阚枫）2018年省级地方两会目前已全部落幕，全国 31个省市区完成省级人大、政府、政协三套班子的换届。此外，这次省级两会期间，31省份的省级监察委主任也产生。
7省份省级人大常委会迎来新主任
此次省级人大领导班子的换届中，天津、新疆、陕西、贵州、福建、河北、辽宁七省份的省级人大主任出现变动。
在天津，段春华当选天津市人大常委会主任；在新疆，肖开提•依明当选新疆维吾尔自治区人大常委会主任。
除了天津和新疆，陕西、贵州、福建、河北、辽宁五省省级人大常委会也迎来新主任。
8位代省（市）长转正
在省级政府方面，今年的省级人代会上，出现了8位代理省（市）长作政府工作报告的现象，他们分别是北京的陈吉宁、辽宁的唐一军、贵州的谌贻琴、陕西的刘国中、天津的张国清、重庆的唐良智、吉林的景俊海，以及福建的唐登杰。
去年5月至今年1月，上述8地的省级人大常委会任命他们为代省（市）长，在今年的省级地方两会上，他们当选省级政府“一把手”。
这8位省级政府“一把手”中，陈吉宁、张国清、谌贻琴、刘国中为十九届中央委员，景俊海、唐一军、唐登杰、唐良智为十九届中央候补委员。
23省份政协主席换人
省级人大、政府、政协领导班子的换届中，“一把手”变动幅度最大的是省级政协。记者统计，31省份中，8个省份的新一届省级政协“一把手”由上一届连任，其余23个省份的政协“一把手”均换人。
省级政协“一把手”迎来新面孔的包括上海、河北、江西、黑龙江、安徽、天津、湖北、甘肃、河南、福建、云南、浙江、海南、江苏、内蒙古、重庆、山西、贵州、广西、青海、吉林、山东、宁夏。
纵观此次省级人大、政府、政协的集中换届，广东、四川、湖南、西藏四地的省级人大、政府、政协“一把手”均保持不变。
此外，今年的地方两会过后，多数省区市的人大、政府、政协三套班子副职组成也发生变化，此番换届中，一批官员首次晋升副省级。
12名女性当选省级“一把手”
经过此次集中换届，当前，地方上出现了12位女性省级“一把手”。
其中，省级政府和省级人大各有3人，包括贵州省长谌贻琴、内蒙古自治区政府主席布小林、宁夏回族自治区政府主席咸辉，以及广东省人大常委会主任李玉妹、上海市人大常委会主任殷一璀、重庆市人大常委会主任张轩。
6位女性省级政协主席包括福建省政协主席崔玉英，浙江省政协主席葛慧君，江苏省政协主席黄莉新，山西省政协主席黄晓薇，云南省政协主席李江，以及湖南省政协主席李微微。
12位女性省级“一把手”中，谌贻琴、布小林、咸辉都是十九届中央委员，黄晓薇、黄莉新、葛慧君都是十九届中央候补委员。（完）
附：2018年省级地方两会后各地四大班子负责人一览：
|31省区市四大班子负责人一览
|省（区市）
|书记
|人大常委会主任
|省（市）长/自治区主席
|政协主席
|北京
|蔡奇
|李伟
|陈吉宁
|吉林
|上海
|李强
|殷一璀（女）
|应勇
|董云虎
|天津
|李鸿忠
|段春华
|张国清
|盛茂林
|重庆
|陈敏尔
|张轩（女）
|唐良智
|王炯
|广东
|李希
|李玉妹（女）
|马兴瑞
|王荣
|新疆
|陈全国
|肖开提·依明
|雪克来提·扎克尔
|努尔兰·阿不都满金
|西藏
|吴英杰
|洛桑江村
|齐扎拉
|帕巴拉·格列朗杰
|浙江
|车俊
|车俊
|袁家军
|葛慧君（女）
|辽宁
|陈求发
|陈求发
|唐一军
|夏德仁
|吉林
|巴音朝鲁
|巴音朝鲁
|景俊海
|江泽林
|黑龙江
|张庆伟
|张庆伟
|陆昊
|黄建盛
|内蒙古
|李纪恒
|李纪恒
|布小林（女）
|李佳
|山东
|刘家义
|刘家义
|龚正
|付志方
|山西
|骆惠宁
|骆惠宁
|楼阳生
|黄晓薇（女）
|江苏
|娄勤俭
|娄勤俭
|吴政隆
|黄莉新（女）
|贵州
|孙志刚
|孙志刚
|谌贻琴（女）
|刘晓凯
|四川
|王东明
|王东明
|尹力
|柯尊平
|河南
|谢伏瞻
|谢伏瞻
|陈润儿
|刘伟
|安徽
|李锦斌
|李锦斌
|李国英
|张昌尔
|云南
|陈豪
|陈豪
|阮成发
|李江（女）
|广西
|彭清华
|彭清华
|陈武
|蓝天立
|湖南
|杜家毫
|杜家毫
|许达哲
|李微微（女）
|福建
|于伟国
|于伟国
|唐登杰
|崔玉英（女）
|河北
|王东峰
|王东峰
|许勤
|叶冬松
|陕西
|胡和平
|胡和平
|刘国中
|韩勇
|江西
|鹿心社
|鹿心社
|刘奇
|姚增科
|湖北
|蒋超良
|蒋超良
|王晓东
|徐立全
|海南
|刘赐贵
|刘赐贵
|沈晓明
|毛万春
|青海
|王国生
|王国生
|王建军
|多杰热旦
|甘肃
|林铎
|林铎
|唐仁健
|欧阳坚
|宁夏
|石泰峰
|石泰峰
|咸辉（女）
|崔波
|2018年2月1日制表
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