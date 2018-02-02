2018年地方两会落幕 12名女性当选省级“一把手”

原标题：2018年地方两会落幕 省级人大政府政协完成换届

中新网客户端北京2月2日电（记者 阚枫）2018年省级地方两会目前已全部落幕，全国 31个省市区完成省级人大、政府、政协三套班子的换届。此外，这次省级两会期间，31省份的省级监察委主任也产生。

1月31日，陈求发带领辽宁省人大常委会新一届领导班子向宪法宣誓。赵桂华 摄

7省份省级人大常委会迎来新主任

此次省级人大领导班子的换届中，天津、新疆、陕西、贵州、福建、河北、辽宁七省份的省级人大主任出现变动。

在天津，段春华当选天津市人大常委会主任；在新疆，肖开提•依明当选新疆维吾尔自治区人大常委会主任。

除了天津和新疆，陕西、贵州、福建、河北、辽宁五省省级人大常委会也迎来新主任。

图为重庆市人民政府市长、副市长集体亮相。 陈超 摄

8位代省（市）长转正

在省级政府方面，今年的省级人代会上，出现了8位代理省（市）长作政府工作报告的现象，他们分别是北京的陈吉宁、辽宁的唐一军、贵州的谌贻琴、陕西的刘国中、天津的张国清、重庆的唐良智、吉林的景俊海，以及福建的唐登杰。

去年5月至今年1月，上述8地的省级人大常委会任命他们为代省（市）长，在今年的省级地方两会上，他们当选省级政府“一把手”。

这8位省级政府“一把手”中，陈吉宁、张国清、谌贻琴、刘国中为十九届中央委员，景俊海、唐一军、唐登杰、唐良智为十九届中央候补委员。

姚增科当选为政协江西省第十二届委员会主席。姜涛 摄

23省份政协主席换人

省级人大、政府、政协领导班子的换届中，“一把手”变动幅度最大的是省级政协。记者统计，31省份中，8个省份的新一届省级政协“一把手”由上一届连任，其余23个省份的政协“一把手”均换人。

省级政协“一把手”迎来新面孔的包括上海、河北、江西、黑龙江、安徽、天津、湖北、甘肃、河南、福建、云南、浙江、海南、江苏、内蒙古、重庆、山西、贵州、广西、青海、吉林、山东、宁夏。

纵观此次省级人大、政府、政协的集中换届，广东、四川、湖南、西藏四地的省级人大、政府、政协“一把手”均保持不变。

此外，今年的地方两会过后，多数省区市的人大、政府、政协三套班子副职组成也发生变化，此番换届中，一批官员首次晋升副省级。

1月29日，黄晓薇当选山西省政协主席。图为黄晓薇与山西省政协原主席薛延忠。武俊杰 摄

12名女性当选省级“一把手”

经过此次集中换届，当前，地方上出现了12位女性省级“一把手”。

其中，省级政府和省级人大各有3人，包括贵州省长谌贻琴、内蒙古自治区政府主席布小林、宁夏回族自治区政府主席咸辉，以及广东省人大常委会主任李玉妹、上海市人大常委会主任殷一璀、重庆市人大常委会主任张轩。

6位女性省级政协主席包括福建省政协主席崔玉英，浙江省政协主席葛慧君，江苏省政协主席黄莉新，山西省政协主席黄晓薇，云南省政协主席李江，以及湖南省政协主席李微微。

12位女性省级“一把手”中，谌贻琴、布小林、咸辉都是十九届中央委员，黄晓薇、黄莉新、葛慧君都是十九届中央候补委员。（完）

附：2018年省级地方两会后各地四大班子负责人一览：

31省区市四大班子负责人一览 省（区市） 书记 人大常委会主任 省（市）长/自治区主席 政协主席 北京 蔡奇 李伟 陈吉宁 吉林 上海 李强 殷一璀（女） 应勇 董云虎 天津 李鸿忠 段春华 张国清 盛茂林 重庆 陈敏尔 张轩（女） 唐良智 王炯 广东 李希 李玉妹（女） 马兴瑞 王荣 新疆 陈全国 肖开提·依明 雪克来提·扎克尔 努尔兰·阿不都满金 西藏 吴英杰 洛桑江村 齐扎拉 帕巴拉·格列朗杰 浙江 车俊 车俊 袁家军 葛慧君（女） 辽宁 陈求发 陈求发 唐一军 夏德仁 吉林 巴音朝鲁 巴音朝鲁 景俊海 江泽林 黑龙江 张庆伟 张庆伟 陆昊 黄建盛 内蒙古 李纪恒 李纪恒 布小林（女） 李佳 山东 刘家义 刘家义 龚正 付志方 山西 骆惠宁 骆惠宁 楼阳生 黄晓薇（女） 江苏 娄勤俭 娄勤俭 吴政隆 黄莉新（女） 贵州 孙志刚 孙志刚 谌贻琴（女） 刘晓凯 四川 王东明 王东明 尹力 柯尊平 河南 谢伏瞻 谢伏瞻 陈润儿 刘伟 安徽 李锦斌 李锦斌 李国英 张昌尔 云南 陈豪 陈豪 阮成发 李江（女） 广西 彭清华 彭清华 陈武 蓝天立 湖南 杜家毫 杜家毫 许达哲 李微微（女） 福建 于伟国 于伟国 唐登杰 崔玉英（女） 河北 王东峰 王东峰 许勤 叶冬松 陕西 胡和平 胡和平 刘国中 韩勇 江西 鹿心社 鹿心社 刘奇 姚增科 湖北 蒋超良 蒋超良 王晓东 徐立全 海南 刘赐贵 刘赐贵 沈晓明 毛万春 青海 王国生 王国生 王建军 多杰热旦 甘肃 林铎 林铎 唐仁健 欧阳坚 宁夏 石泰峰 石泰峰 咸辉（女） 崔波 2018年2月1日制表

责任编辑：张岩