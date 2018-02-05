台湾花莲县附近连续发生地震 尚未有灾情报告

原标题：台湾花莲附近连续发生地震 尚未有灾情报告

中新社台北2月4日电 （记者 肖开霖 黄少华）台湾花莲县及附近海域2月4日晚间连续发生地震，多地震感明显。根据台湾气象局观测，最大规模地震发生在当晚21时56分，达里氏5.8级，震央位于花莲县近海，在花莲县政府东北方27.8公里，深度为16公里，远至南部的屏东、高雄、台南均有感。至记者发稿时，未有灾情报告。

台湾气象局网站“最近地震”及“地震活动汇整”显示，自2月4日凌晨3时30分到晚间23时33分，共发生显著有感地震及小区域地震25次，包括晚间有22次；震央绝大部分集中在花莲县及附近海域，震源深度在5至23.3公里之间；其中自21时12分起的64分钟内，就发生13次显著有感地震和小区域地震，包括里氏5级以上地震3次。

全台多地震感明显。记者所在的饭店位于台北市南京东路，地震期间连续发生晃动，不少旅客下楼避震。“第一次晃动时虽然有点头晕，但没太在意，第二次晃动后，就赶紧换衣服下楼了”，一位来自大陆的游客说道。

花莲民宿业者黄小姐称，当地震感很明显，但花莲人都习惯了。目前暂时没听说有人员伤亡。

有台湾媒体报道称，受多次地震影响，苏花公路一些路段出现落石。

台湾媒体援引台湾气象局地震中心代理主任陈国昌的话称，此次地震可能是菲律宾海板块挤压欧亚大陆板块造成的，由于这个区域属于地震活跃区，预计未来不排除还有里氏4级左右的余震，但属于正常地震活动。民众不必担心。

台湾气象局幷解释，此次地震深度浅，震央在宜兰与花莲交界地带，因此台北地区民众的震感较大。

台湾近期地震较多。1月17日，台北市北投区曾发生里氏5.7级地震。（完）

责任编辑：张岩