中美两国必然会发生对抗？中国驻美大使回应

原标题：崔天凯回应近期美方有关中美关系的多个误判

中新社华盛顿2月6日电 中国驻美大使崔天凯日前在使馆内出席春节联欢活动时就近期美方有关中美关系的多个误判做出回应。崔天凯表示，中美关系在过去一年总体上实现平稳过渡、稳中有进；但近期的一些动向反映出美国一些人对中国认知的缺失和对中国战略上的误判。

崔天凯表示，中美两个大国之间的关系，既重要又复杂，从来不是一帆风顺的。几十年来，中美关系总是在不断克服各种困难和障碍中向前发展，一直保持在相对稳定、积极发展的轨道。

崔天凯指出，过去一年，中美关系总体上实现了美国新政府上任以后的平稳过渡、稳中有进。两国元首举行了三次会晤，并且多次通信通话。两国之间建立的四个高级别对话机制也都顺利完成了首轮对话。近期，中美关系中出现一些令人关注的动向，反映出美国一些人对中国认识的缺失和对中国战略上的误判。

崔天凯举例称，有些人因为中国坚持走自己的发展道路而感到沮丧。他对此回应称，中国选择的发展道路是基于自身的国情，有自身的理论作为指导，有自身的制度作为保障，有自身的文化作为底蕴。中国的发展道路是不可能、也不应该改变。他说，希望那些感到沮丧的人能够面对现实，丢掉一厢情愿的幻想。

对于“如果中国要坚持走自己的道路，中美两国就必然会发生对抗”的观点，崔天凯表示，这是对于中国文化传统和现实目标的严重误判。他说，十九大报告提出，中国将继续坚定维护自己的利益，同时中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己。中国主张构建人类命运共同体，构建新型国际关系。各国应该共同面对新的挑战，争取共同的利益。

崔天凯表示，有些人还喜欢谈论21世纪是谁的世纪，好像这是可以自由选择的。崔天凯强调，每个国家都面对着能不能顺应历史潮流、能不能满足人民的诉求、能不能走好自己的道路这个考验。每个国家都要面临时代的选择、人民的取舍，而不是相反。

对于“锐实力”这一概念，崔天凯表示，如果他们能够真正了解中国文化的精髓，真正准确地理解中国的发展理念和发展目标，客观地认识中国对人类和平发展共同事业的贡献，他们就应该看到，中国贡献的不是什么“锐实力”，而是“新选择、智实力和正能量”。他说，中国的发展已经证明，世界上不是只有一条路可以走，各国完全可以走符合自身国情的发展道路。中国提出的构建人类命运共同体、构建新型国际关系等主张，体现了对于“人类在21世纪应该走什么样的道路”的中国智慧。中国给国际社会贡献的是正能量。（完）

责任编辑：刘光博