台湾花莲地震失联大陆游客3人确认遇难 2人仍失联

原标题：台湾地震失联大陆游客3人现场确认遇难 2人仍失联

中新网2月10日电 据台湾联合新闻网报道，台湾花莲县近海6日晚发生的强震，10日花莲云翠大楼搜救进入尾声，经过4天的搜救，最后失联的一家五口大陆游客，今天中午陆续有3具遗体从201房移出，目前仍有2人待援。

下午3点半，2辆救护车再度驶入救援区，先将一名遇难者遗体送往殡仪馆，正在搬运另一名遇难者遗体时，正好遇上有感余震，导致运送过程稍有延迟，约莫过了近20分钟重新开始作业，但第3名遇难者遗体的脚部被卡住，还在排除障碍中。

台湾花莲云门翠堤大楼失联大陆游客陆续寻获，10日上午先送出一名儿童遗体后，下午再运出第2具遗体，并送往殡仪馆安置。台湾“中央社”记者张皓安摄

当地消防局表示，搜救人员在中午时，先将第2名被发现的男童送出，再回过头挖掘第1名成人女性遗体，过程中发现她与另一名成人男性遗体交缠在一起，因此也花费了一些时间，才将2人挖出。

另据台湾“中央社”报道，3名罹难者遗体都已送殡仪馆。台湾灾害应变中心统计，截至下午3时，花莲地震造成15死、280伤、2人失联。

台湾“东森新闻”称，来自大陆的一家5口，分别是76岁的丁文昌及妻子何凤华（75岁），还有女儿丁守慧（40岁）、女婿杨捷（39岁）以及孙子杨浩然（12岁），3代一起赴台旅游，5日上午从垦丁饭店出发后，在南回公路遇到车祸，原本预计投宿七星潭的民宿，但后来觉得漂亮旅店离车站比较近，才会改住宿地点，没想到就碰上强震。从地下室挖出来的监视器内容分析，5人在地震前一同进入花莲云翠大楼201号房，到地震事发都没有离开。

责任编辑：张岩