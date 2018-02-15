香港特首发表农历新年贺辞 祝香港社会百业兴旺

原标题：香港特首发表农历新年贺辞 祝香港社会百业兴旺再创辉煌
资料图：香港特别行政区行政长官林郑月娥 中新社记者 刘关关 摄
中新社香港2月15日电 香港特别行政区行政长官林郑月娥15日发表农历新年贺辞，她祝愿香港社会在新的一年百业兴旺、和谐共融、力求创新、再创辉煌。
林郑月娥在贺辞中说，农历新年是中国人最重视的节日，虽然自己跟大家一样，平常很忙，但每到新年都会抽时间办年货和布置家居，感受节日气氛。
狗年即将到来，林郑月娥表示，狗忠诚又善解人意，一向是我们的好朋友，警队内的警犬更是警察的好拍档，它们尽忠职守，协助警察维持治安，让大家可以安居乐业。
林郑月娥说，很荣幸第一次以行政长官的身份跟大家拜年，祝愿香港社会在新的一年百业兴旺、和谐共融、力求创新、再创辉煌。她并祝愿大家万事如意、身体健康、新年进步。（完）
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