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香港特首发表农历新年贺辞 祝香港社会百业兴旺

香港特首发表农历新年贺辞 祝香港社会百业兴旺
2018年02月15日 19:16 中国新闻网
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　　原标题：香港特首发表农历新年贺辞 祝香港社会百业兴旺再创辉煌

资料图：香港特别行政区行政长官林郑月娥 中新社记者 刘关关 摄资料图：香港特别行政区行政长官林郑月娥 中新社记者 刘关关 摄

　　中新社香港2月15日电 香港特别行政区行政长官林郑月娥15日发表农历新年贺辞，她祝愿香港社会在新的一年百业兴旺、和谐共融、力求创新、再创辉煌。

　　林郑月娥在贺辞中说，农历新年是中国人最重视的节日，虽然自己跟大家一样，平常很忙，但每到新年都会抽时间办年货和布置家居，感受节日气氛。

　　狗年即将到来，林郑月娥表示，狗忠诚又善解人意，一向是我们的好朋友，警队内的警犬更是警察的好拍档，它们尽忠职守，协助警察维持治安，让大家可以安居乐业。

　　林郑月娥说，很荣幸第一次以行政长官的身份跟大家拜年，祝愿香港社会在新的一年百业兴旺、和谐共融、力求创新、再创辉煌。她并祝愿大家万事如意、身体健康、新年进步。（完）

 

责任编辑：霍宇昂

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