贾跃亭首次公布FF15亿美元融资 承认曾犯致命错误

原标题：贾跃亭首公布FF获15亿美元融资 称曾犯“致命错误”

2月14日，法拉第未来（Faraday Future，简称FF）在美国加州加迪纳举办第一次全球供应商峰会，FF创始人贾跃亭在演讲中透露，FF已成功完成股权融资，融资高达15亿美元，这基本满足IPO之前的全部股权融资需求。

贾跃亭还承认，自己也犯过一些致命错误，所有的这些都将是FF宝贵的财富。

不过，贾跃亭并未透露具体的融资细节。

贾跃亭说，“现在我将100%的精力都聚焦FF的日常运营。”FF将以双主场战略及双品牌策略，确保FF在中美两地获得成功。

贾跃亭称，FF91不仅仅是一个电动车，它是一个新物种，更是一个第三互联网生活空间。贾跃亭表示，如果没有这么多顶级供应商的倾力合作，FF就不可能设计和制造出像FF91这样的产品。这些厂商的参与将帮助FF推动产品开发并提供高规格的产品体验。

在去年美国拉斯维加斯的CES消费电子展上，FF发布全新FF91车型，引起全馆轰动，FF还在封闭的道路上展示多辆长续航、高性能的自动驾驶汽车版本。不过，FF已经向第一财经记者确认了将不会参加2018年拉斯维加斯的CES。

对于曾经一度濒临破产的FF而言，15亿美元能够解决公司的燃眉之急。去年10月，FF前任CFO Stefan Krause宣布辞职。Krause在位期间，他为公司谋划了几个可选择的“出路”：一方面积极进行融资，另一方面考虑部分被收购，最坏的打算是为公司做好破产申请的准备。

责任编辑：霍宇昂