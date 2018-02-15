原标题：中国大部气温舒适迎新年 初二起雨雪增多不利出行

2月11日，河北石家庄一市民为两只爱犬穿上了喜庆的“红棉袄”出行。中新社记者 翟羽佳 摄

中新社北京2月15日电 中央气象台15日预计，从除夕夜至农历正月初一（16日），中国降水范围将明显减小，大部分地区将在好天气的陪伴下迎来新的一年，且气温较为舒适，非常适合外出活动。

不过，从正月初二（17日）起，雨雪天气开始增多，中东部地区自西向东将出现一次较大范围雨雪天气过程。中国西北、华北、东北等地有小到中雪或雨夹雪，南方大部有小雨，其中江汉南部、江淮、江南北部部分地区有中到大雨。

与雨雪共同而来的还有大风降温。中央气象台提醒，从正月初二起多地降温幅度有4至8摄氏度，公众需注意防范雨雪天气对交通出行等的不利影响，并做好保暖措施。

为保证民众海上出行安全，2018年春运期间，交通运输部在中国沿海共部署72艘专业救助船舶和20架专业救助直升机投入春运海上值班待命工作，另有50艘打捞联动船舶和19支应急反应救助队待命随时应对水上安全突发事件。

特别是在海上春运客流集中的渤海湾、台湾海峡、琼州海峡等客（滚）船航行密集海域，交通运输部共部署20艘大功率专业救助船和12架救助直升机。同时，考虑到今年台湾海峡回乡过年的客流量较往年有比较明显的增加，海上客运班线更加密集，交通运输部在厦门海域往来两岸的航线密集区共部署了3艘大马力专业救助船和3架救助直升机。（完）

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