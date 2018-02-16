香港大埔林村许愿树被挂满 民众为车祸伤者祈福

原标题：香港大埔林村许愿树挂满愿望 民众为巴士侧翻事故伤者祈福

中新社香港2月16日电 题：香港大埔林村许愿树挂满愿望 民众为巴士侧翻事故伤者祈福

中新社记者 李焯龙

16日，香港迎来阳光充沛的农历狗年正月初一。温暖的阳光里，许多香港市民暂时放慢了生活节奏，一家大小到新界大埔林村许愿树许愿祈福，部分民众特别为日前大埔双层巴士侧翻事故伤者祈福，祈求香港新一年事事顺景。

位于香港花墟的鲜花市场，挤满了购花的市民。 中新社记者 谭达明 摄

当天，香港天文台录得最高气温24.8摄氏度，这是自2007年以来最温暖的正月初一。天公作美，一批接一批香港市民离开繁忙的市区，来到新界古旧的大埔林村，寻找那棵闻名香江的许愿树。

新春祈福是港人过春节的传统节目，其中到大埔林村许愿树许愿，拥有逾百年历史。人们把新年的心愿，写在“宝牒”上，然后拴在橘子上，甩向许愿树的树枝。如果“宝牒”成功挂在枝头，就意味许愿成功，“宝牒”抛得越高，愿望就越容易实现。

由于到许愿树抛掷“宝牒”的市民越来越多，为保护许愿树，林村近年便禁止善信向许愿树抛掷“宝牒”，另设仿真许愿树。然而，每年农历正月初一来林村许愿的人仍兴致不减。

当天上午，大埔林村依旧熙熙攘攘，热热闹闹，仿真许愿树上早已“宝牒”累累，男女老幼站在树下努力抛掷“宝牒”。

大埔区居民谭先生对中新社记者说，连日来，为该区日前发生的双层巴士侧翻事故感到不安，至今仍不能释怀。故此，与家人特别选择在农历狗年第一天，来到许愿树为还在留医的伤者祈福，希望他们早日康复。

“农历新年前夕，听到有这么多大埔街坊遭遇不幸，心中感到非常悲痛。希望新一年香港不要再发生这类严重的交通意外，大家安居乐业！”谭先生“一击即中”，成功将“宝牒”挂在树上，谭先生的妻子连忙拍手称好，盼望愿望成真。

花约两小时从新界将军澳来到林村的王女士说，与许多香港人一样，她对这起严重事故心中非常悲痛。祈福时特别为死伤者家属祈福，希望他们坚强地生活下去，“希望死伤者家属收到广大市民的祝福，得到心灵的安慰。”

当下，香港正值冬季流感季节。香港市民杨女士除了希望自己身体健康外，也希望冬季流感季节早日结束，香港人健健康康。

许愿树下，有情人希望早日买到楼房，有学生希望新一年学业进步，有父母希望子女快些长大，最多人希望香港狗年和和气气，有个好年景。（完）

责任编辑：霍宇昂