铁总：预计大年初二发送旅客达689万人次

原标题：预计大年初二客流大幅回升 发送旅客将达689万人次

资料图：旅客在南京火车站乘坐火车出行。中新社记者 泱波 摄

中新网2月17日电 记者从中国铁路总公司获悉，2月16日，大年初一，全国铁路发送旅客384.7万人次，同比增加29.9万人次，增长8.4%，客流以短途探亲流、旅游流为主；预计2月17日，大年初二，客流将大幅回升，当日发送旅客将达到689万人次。

2月16日，全国铁路共开行旅客列车7404列，其中增开旅客列车161列；全天共发售车票676.2万张，其中互联网发售552.7万张（含手机发售403.0万张），占发售量的81.7%。2月17日，全国铁路预计增开旅客列车193列。

随着我国高铁网的不断密集，节日乘高铁短途探亲、旅游越来越成为近年来节日新时尚。2月16日全国铁路发送的旅客中，不少旅客即为此种情况。在古城西安，乘西成高铁到西安探亲、旅游的客流持续火爆，西安局集团公司从初二开始每天加开西成高铁2对动车方便出行。在春城昆明，昆明周边前往弥勒站泡温泉的旅客居高不下，因昆明到弥勒仅需30分钟动车车程，每日上午9时至下午15时时段的动车票非常受欢迎，部分时段基本售馨。

节日期间，南宁局集团公司管内客流比平时增长30%以上，其中40%的为旅游流，初二这一天到达旅游名城桂林的旅客就达3万多人，其中70%以上为旅游流。针对郑州至焦作云台山游客需要，郑州局集团公司已从2月18日开始，每天加开郑州至焦作城际列车5对。武汉局集团公司客流显示，近二日省会武汉前往襄阳、宜昌、荆门等周边城市短途探亲客流明显增多。成都局管内客流以成渝、渝万、渝贵、成绵乐铁路沿线客流居多。哈尔滨局集团公司根据短途需求，加开管内齐齐哈尔、牡丹江方向旅客列车8对。广州局集团公司售票大数据显示，近日广深、广珠、厦深城际短途客流居多，一直持续到初五左右。节日期间，中铁渤海轮渡烟台大连间自驾游旅客增多，每天都在600辆以上，济南局集团公司坚持节日期间不停航，三艘轮渡循环运行，满足探亲旅游客流需求。

抓住节日客流回落的宝贵时机，铁路部门争分夺秒抢运电煤。2月15日，除夕，全国铁路电煤装车45568车，同比增加8636车，同比增加24%；2月16日，大年初一，全国铁路电煤装车43531车，同比增加6468车，同比增长18%；2月1日至16日，春运前16天，全国铁路日均电煤装车48370车，同比增加9335车，同比增长24%。

在东北地区沈阳局集团公司管内，严寒天气及节日用电高峰造成电煤日耗同比增加7.6万吨，沈阳局集团公司加强与地方政府、煤炭生产企业及电厂的沟通协调，对管内69家电厂库存逐一动态掌握，协调供需，落实煤源，全力做好电煤保供工作；专门成立联合工作组，进驻管内煤炭主要供应区域珠霍地区，协调煤矿采煤、存煤、上站、配空、装车各环节的有效衔接，确保煤炭每日外运保持在90列以上。截至目前，电煤日均装车完成5268车，较铁路总公司下达任务4800车日均多装468车。为保证节日期间电煤运输，呼和浩特局集团公司密切与煤炭生产企业沟通，加强运力配置，按照计划、配空、装车、挂运“四优先”的原则组织运输，提高煤炭装卸效率，打足打满张唐铁路煤炭运输能力。2月1日至16日，电煤运量77000多车，同比增长超过80%。

责任编辑：桂强