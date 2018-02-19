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外交部:刘延东将赴韩国出席平昌冬奥会闭幕式

外交部:刘延东将赴韩国出席平昌冬奥会闭幕式
2018年02月19日 16:12 新华网
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　　原标题：刘延东将出席平昌冬奥会闭幕式

　　新华社北京2月19日电 外交部发言人耿爽19日宣布：应韩国总统文在寅和国际奥委会主席巴赫邀请，国务院副总理刘延东将作为国家主席习近平特别代表赴韩国，出席于2月25日在平昌举行的第23届冬季奥林匹克运动会闭幕式。

责任编辑：张玉

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