外交部:刘延东将赴韩国出席平昌冬奥会闭幕式

原标题：刘延东将出席平昌冬奥会闭幕式
新华社北京2月19日电 外交部发言人耿爽19日宣布：应韩国总统文在寅和国际奥委会主席巴赫邀请，国务院副总理刘延东将作为国家主席习近平特别代表赴韩国，出席于2月25日在平昌举行的第23届冬季奥林匹克运动会闭幕式。
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