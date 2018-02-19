英媒称中国海外人才望回国发展:国内潜力大回报高

原标题：英媒称中国海外人才非常渴望回国发展：国内潜力大回报高

资料图片：2017年12月20日，观众在萧山机器人博展中心参观工业机器人。新华社发

参考消息网2月19日报道 英媒称，在中国企业斥巨资收购海外竞争对手及其技术的同时，中国的投资者正在吸引中国出生的科技行业高管和科学家回国创业。

据英国《金融时报》网站2月12日报道，在中国，私人和国家支持的投资者成立了风险投资基金，瞄准谷歌、苹果和Facebook等公司的高管和高级研究人员，押注于国内科技行业的快速发展将带来高投资回报。其他举措包括由政府建立的专门针对境外大学中国毕业生和学者的计划。

“他们认识到经济需要转向更高质量的生产，”最近获得国家资助、从德国返回中国的机器学习专家单光存表示。“所以他们需要人才从海外归国，并愿意为此花钱。”

一家瞄准海外人才的基金的投资经理Cheng Yuyuan表示，10年前，多数中国学生出国是为了到美国的一家知名公司工作，并且不会愿意放弃那样的机遇。

然而，中国企业的迅速扩张，推动了整个互联网技术、电子商务和支付市场的相应增长。这一趋势正在鼓励更多中国出生、在美国居住的技术专家回国。

“我们仍然相信那里（美国的企业和大学）有顶尖人才，所以我们仍在努力吸引他们回来，”Cheng女士表示。

报道称，把中国提升为技术超级大国的力度近年加大，中国计划到2030年在人工智能领域引领世界。

Dealogic的数据显示，自2014年以来，中资企业支出约1000亿美元在境外并购科技企业。

中国顶尖科技人才基金的投资金额要小得多，但他们成功地吸引了一些知名人才。

一家虚拟现实公司的联合创始人叶瀚中（Ayden Ye）表示，由国家或市政府支持的中国基金，经常在美国大学校园举办活动，并向那些同意在出资城市开展业务的人提供各种激励，从免费住房和办公空间，到启动资金。

“中国的每个城市都在努力成为中国的下一个科技中心，因此对海外人才的争夺非常激烈，”叶瀚中表示。

香港城市大学教授、人工智能研究员陈汉伟表示，总体而言，这些努力正在收效。“由于巨大的职业发展潜力，我认为海外中国学生将非常渴望回归。”

责任编辑：霍宇昂