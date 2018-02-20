兵马俑在美展出手指受损 陕西：如此恶性前所未有

原标题：兵马俑在美展出时手指受损 陕西省文物局表示将追究美方相关部门责任

新华社西安2月19日电（记者 陈晨）记者从陕西省有关部门获悉，针对媒体报道的兵马俑在美国展览时被人掰走手指的消息，陕西文物部门表示将严肃追究美方相关部门责任，并将派出两名专家赴美对受损兵马俑进行修复。

近日，有媒体报道，一些兵马俑在位于美国费城的一家博物馆展出时，其中一件兵马俑的拇指被人掰下盗走。陕西省文物局在其官方网站发表声明称，经美方确认网上报道信息基本属实。陕西文物部门迅速将初步掌握的情况报告国家文物局和陕西省政府，同时积极开展后续情况收集和应对处理工作，再次强调外展文物安全要求。

根据国家文物局和陕西省政府相关要求，陕西省文物局责成展览承办方陕西省文物交流中心成立应急工作组妥善处理相关问题，要求美方展览机构就此事向我方作出书面说明，同时要求美方加强对本次展览的安全防卫和保卫力量，对展厅、展线、展品安防和技防系统再次进行严格检查，杜绝安全隐患，明确和落实安全责任，确保所有文物在展览结束前不出现任何安全问题。我方将根据“展览协议书”相关条款严肃追究美方相关部门责任。

陕西省文物交流中心相关负责人表示，目前，中心已向美方博物馆发函，提出将派2名长期从事兵马俑修复的专家赴美，对受损兵马俑进行修复。这名负责人说，陕西省文物交流中心过去40多年负责过逾260次文物外展，从未发生过如此恶性的事件。在此次合作展览前，他们与美方博物馆签订了详细的展览协议，并对其环境、安防、技防措施进行了全面考察，“但没有想到会出现这样的事情，作为承办单位深表自责，并将深刻吸取教训。”目前，他们已与美方承办单位进行严正交涉，对破坏和盗窃文化遗产的行为表示强烈愤慨和谴责。

记者了解到，陕西省文物局也责成展览承办机构，汲取此事件深刻教训，进一步完善文物外展期间的安全防护措施，确保外展文物安全，杜绝文物安全隐患。

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责任编辑：张玉