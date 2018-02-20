原标题：13个关于春节的冷知识，你未必都知道！

春节是中华民族最隆重的传统节日，对每个中国人而言都是特别的。这些专属于春节的冷知识，你知道吗？快跟着小编来了解！

1

春节从前不叫“春节”

正月初一在古代不叫春节，而叫元旦。辛亥革命后采用公历记年，遂称公历1月1日为元旦，农历正月初一为春节。

2

“春节”从前不是节日

中国历史上的“春节”一词，不是节日，而是特指二十四节气中的“立春”。《后汉书·杨震传》中有载：“春节未雨，百僚焦心，而缮修不止，诚致旱之征也。”到南北朝时，“春节”是泛指整个春季。

3

春节有狭义、广义之分

现今狭义的春节一般指中国农历年的岁首，即农历正月初一。民间广义的春节是指从腊月初八的腊祭或腊月二十三、二十四的祭灶，一直到正月十五。

4

春节的时间（农历正月初一）在公历1月21日至2月21日之间游动

“最早的春节”（如1966年的1月21日）和“最迟的春节”（如1985年的2月20日）相差整一个月。

根据历法计算，如果农历不进行人为调整的话，2319年2月21日将迎来“史上最晚春节”，此前春节最迟出现在公历2月20日，为1920年和1985年。

5

春节可能过两个

闰春节，又称“闰正月”，从公元1645 年使用历理置闰制开始，到公元2800 年，农历闰正月只发生6 次，其年份分别是1651、2262、2357、2520、2539、2634 。

碰到这种情况，原则上春节过第一个正月的，不过也有过两次的。

6

大年三十也会在“二十九”

一个月没有30天，这在农历中是很正常的事情。因为现行农历是根据地球、月亮、太阳三者运行的天文数据来安排的，必须每个月的初一看不到月亮任何明亮的部分，也就是“朔”。

而事实上，月亮从圆到缺的时间，平均周期是29.53天，安排月份的天数必须是整数，这就导致了大月、小月的出现，便会发生某个月拥有30天，某个月29天的情况。

如果这个月刚好是腊月，那么这一年（农历）就没有大年三十了，除夕也就提前到了腊月二十九。

7

春节每天庆祝内容都不同

春节虽然是一个整体性的习俗，但是每天的庆祝内容却不相同。从初一到初七，分别是鸡日、犬日、猪日、羊日、牛日、马日和人日。传说女娲先用六天造出了鸡、狗、猪、羊、牛、马，积累了经验后在第七天才造出了人。

8

春节不只中国有

世界上除了中国之外，还有很多国家将农历新年列为法定假期，分别是：韩国、朝鲜、越南、马来西亚、新加坡、印尼、毛里求斯、缅甸、文莱。另外，以前的日本也过农历新年，但明治维新后废除了农历，节日也直接搬至阳历。

9

压岁钱其实不是“钱”

压岁钱其实不是“钱”，而是铸成钱币形状的辟邪品。传说古时候有一种身黑手白的小妖，名字叫“祟”，每年除夕夜里出来害人，压祟钱就是专门用来吓走这货的。

10

“福”字倒贴有讲究！

大门上的“福”字不能倒贴，在民俗传统中，水缸、垃圾箱和柜子才要倒贴福字。为了避讳在倒水和倒垃圾时把家里的福气倒走，便在这两处倒贴福字，巧用“福至”来抵消“福去”。

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最早的爆竹真的是竹子！

关于爆竹的最早可靠记载见于南朝梁代宗懔《荆楚岁时记》：“正月一日是三元之日也，谓之端月。鸡鸣而起，先于庭前爆竹，以避山臊恶鬼。”当时的爆竹是把竹子放在火里烧，因竹子焚烧发出“噼噼叭叭”的响声，故称爆竹。而新年起床第一件事也是爆竹。

以后火药出现，人们将硝石、硫磺和木炭等填充在竹筒内燃烧，产生了“爆仗”。到了宋代，汉族民间开始普遍用纸筒和麻茎裹火药编成串做成“编炮”（即鞭炮）。

12

正月不理发

“正月不理发”是有一定科学依据的，《黄帝内经》“四气调神大论”中认为春天应该让头发散开自由生长，而不该剪断，诊察发爪可以断重病、决生死，但“剃头死舅舅”的说法纯属无稽之谈啦。

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拜年抱拳有学问

男子拜年抱拳要“左抱右”，中国传统习惯尚左贬右，所以抱拳时要用左手包右手，此谓“吉拜”；如果右手抱左手，则称为“哀拳”，是向别人报丧或求饶时使用的手势。女性抱拳则相反。

这些冷知识你都知道吗？

快和小伙伴一起涨姿势吧！

来源：古典书城

责任编辑：张玉