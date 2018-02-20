原标题：雨雪考验中国春运返程 冷空气将影响大部地区

中新社北京2月20日电 中央气象台20日发布消息称，预计未来三天，中国南方的阴雨天气还将继续，伴随民众踏上春运之旅；西北地区东部雨雪天气以及20日起影响中国的冷空气皆会对春运交通造成一定的不利影响。

具体来看，未来三天，中国江汉、江淮、江南等地将多阴雨天气，其中江淮南部、江南等地的部分地区有中雨，局地大雨。

预计20日，西南地区东部、黄淮南部、江汉、江淮、江南、华南北部等地有小雨，江淮南部、江南中东部等地的部分地区有中雨，局地大雨。

降雪方面，20日，青海东部、甘肃大部、宁夏、陕西中北部、山西南部、黄淮北部、川西高原北部等地有小到中雪或雨夹雪，其中，甘肃东部、宁夏南部、山西南部等地局地有大雪。

此外，冷空气将影响中国大部地区。20至22日，长江中下游及以北地区将有4到5级偏北风，西北地区中东部及江南南部、华南、云贵高原等地平均气温将下降4至8℃，局地降温10℃左右。

预计20日，道路交通主要受雨雪和雾影响，影响区域主要在西藏、青海及西北地区中东部、华北南部、黄淮、江淮、江汉、四川盆地、江南、华南北部等地。

气象专家提醒称，春运将进入返程高峰期，雨雪、大风降温天气将给交通出行带来一定困扰，公众出行需注意安全。另外，南北温差相差较大，返程的民众需提前关注目的地天气，穿着合适衣物，谨防感冒。

责任编辑：张玉