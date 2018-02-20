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短道女子3000米接力中国队被判犯规 韩国队夺金

短道女子3000米接力中国队被判犯规 韩国队夺金
2018年02月20日 19:53 中国新闻网
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　　中新网2月20日电（记者 卢岩 邢翀）在刚刚结束的平昌冬奥会短道速滑女子3000米接力的决赛中，由周洋、范可新、曲春雨和李靳宇组成的中国队以4分07秒424的成绩第二个冲过终点线，但被裁判吹罚犯规。卫冕冠军韩国队蝉联了该项目金牌。

责任编辑：张建利

犯规接力中国队
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