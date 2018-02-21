原标题：巴拿马总统巴雷拉会见中国国侨办主任裘援平

当地时间2月19日晚，巴拿马总统胡安·卡洛斯·巴雷拉会见了正在巴拿马首都巴拿马城访问的中国国务院侨务办公室主任裘援平。余瑞冬 摄

中新社巴拿马城2月20日电 当地时间2月19日晚，巴拿马总统胡安·卡洛斯·巴雷拉会见了正在巴拿马首都巴拿马城访问的中国国务院侨务办公室主任裘援平。

巴雷拉总统热烈欢迎裘援平在2018年春节之际访巴，请裘援平转达对中国国家主席习近平的新春祝福，并祝中国人民新春快乐。巴雷拉说，华人在巴拿马有160多年历史，他们为巴拿马经济社会发展作出了重要贡献。今年是巴中两国建交后的首个春节，我专门发表新春贺词，代表巴拿马政府向全体旅巴华侨华人表达良好祝愿。巴方高度重视发展对华关系，愿意在新的一年里，继续深化双方各领域交流合作，推动两国关系不断发展。

裘援平向巴雷拉致以新春祝福，并表示，巴雷拉总统以远见卓识，作出与中国建交的政治决断。两国建交短短几个月以来，双方人员交往频繁，各领域合作快速推进，两国关系前景光明。裘援平说，中国作为世界第二大经济体，经济保持快速发展，“一带一路”建设稳步推进；巴拿马作为联接南北美洲和两大洋的桥梁，区位优势得天独厚，双方的经济互补性十分明显。华侨华人是两国关系建立和发展中的重要力量，相信随着建交后两国关系的不断深入，在巴华侨华人的独特作用一定能充分发挥，并为促进双边友好合作作出更大贡献。（完）

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