琼岛连续7天受大雾影响致车辆滞留 气象专家答疑

原标题：气象专家答疑琼岛缘何连续7天受大雾影响

中新网海口2月21日电 （符晓虹 林俊汝）从本月15日起，琼州海峡和海南岛局地连续7天出现大雾天气，对海峡通航、航空运输和公路交通造成一定影响，尤其造成琼州海峡过海车辆严重滞留。大雾影响的主要原因是什么？

据海南省气象台首席预报员郝丽清介绍，海南省雾天影响是从2月15日除夕开始凝成的。主要由于前期下垫面受冷空气影响，比较冷；后期冷空气减弱后转为偏南风回暖，暖湿气碰到冷的下垫面后凝结成平流雾。

郝丽清说，平流雾会对海上的影响比较大，一是因为海上平流雾比在陆地上持续时间要长，范围也较广；二是因为海上下垫面较均匀，而陆地有日照雾散快，所以海上平流雾易持续。

海南省气象台预计，21日夜间-23日，受冷空气影响，海南岛大部地区有小雨，平均气温下降3-5℃，最高气温23日五指山以北地区19-22℃，西部和南部地区24-27℃，最低气温23日早晨北部、西部和中部地区15-17℃，东部和南部地区18-21℃。

24日-28日，受变暖高压脊影响，全岛多云，海南岛东半部局地有小阵雨；气温逐日回升，最高气温北部、中部和东部地区23-26℃，西部和南部地区26-28℃，最低气温18-22℃。另外，28日早晨东北部局地有雾。

海洋方面，受冷空气影响，预计21日夜间到24日白天：北部湾北部海面，东北风5-6级，阵风7级；北部湾南部海面，海南岛四周海面，东南风5级，21日下半夜起自北向南转东北风5-6级，阵风7级。西沙、中沙群岛附近海面，东到东北风5级，阵风6级，22日白天起增大到5-6级，阵风7级，南沙群岛附近海面，东到东北风5-6级，阵风7级。另外，21日夜间琼州海峡有雾。

海南省气象部门提醒，大雾属于灾害性天气，同时，雾和空气中的污染物质结合在一起还会对人的身体健康带来很大的危害。因此在有大雾的天气里，交通部门要加强管理；司机朋友注意谨慎驾驶。目前正值春节假日返程高峰期，请交通部门和返程旅客关注最新天气预报，科学调度，合理安排行程。

责任编辑：张玉