原标题：徐安祥任空军副司令员，俞庆江任空军参谋长

继中国空军网披露原任空军参谋长的麻振军中将改任空军副司令员后，空军领导班子人事调整信息再获披露。

据“中国民航报”官方微信公众号报道，2月11日，空军与民航在京举行座谈，双方围绕进一步落实习近平总书记关于军民深度融合发展的战略思想、推动军民航高质量发展进行了深入交流。

报道提到，民航局局长冯正霖，副局长李健、董志毅、王志清，空军政委于忠福，空军副司令员徐安祥，空军参谋长俞庆江，空军后勤部部长郑学祥，空军副参谋长李春潮、赵鹏敏以及民航局相关司局、空军机关相关部门负责人等参加座谈。

上述官方消息证实，原任南部战区副司令员兼战区空军司令员的徐安祥中将已出任空军副司令员，原任空军指挥学院院长的俞庆江少将已出任空军参谋长。

公开简历显示，徐安祥曾任原南京军区空军航空兵14师师长，原南京军区空军副参谋长、参谋长等职。2011年，徐安祥前往空军总部任职，出任空军副参谋长。

徐安祥于2012年12月升任原广州军区空军司令员，并于2014年晋升空军中将军衔。

本轮军改启动之后，徐安祥出任南部战区副司令员兼战区空军司令员。此外，徐安祥还是十九届中央委员。

另据中国空军官方微博2017年12月12日披露，南部战区空军司令员徐安祥中将，见证了空军体系远洋训练和南海战斗巡航走向常态化，潜心研战谋战，聚精会神备战。

徐安祥表示，“开展远海远洋训练，是深化海上方向军事斗争准备的重要支撑，是大国空军和强国空军的通行做法，更是中国空军走强军之路的必然选择。新时代高级指挥员，要当好备战打仗的带头人，牢记使命重托，强化打仗意识，立起大国空军的样子，扛起备战打仗的担子，让习主席和全国人民放心。”

履新空军参谋长的是特级飞行员俞庆江少将。

公开资料显示，俞庆江毕业于空军某飞行学院，空军少将军衔，国家特级飞行员，先后就读于空军政治学院、俄罗斯空军军事学院、空军工程大学、国防大学硕士研究生。

俞庆江曾任原济南军区空军参谋长，2015年接替马健少将出任空军最高学府空军指挥学院院长。

责任编辑：李伟山