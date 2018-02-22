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中国夺首金又连破记录 李琰这句话让网友泪奔

中国夺首金又连破记录 李琰这句话让网友泪奔
2018年02月22日 19:35 中国青年报
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　　原标题：刚刚，中国夺首金又连破记录！李琰这句话让网友泪奔。。。

　　导读

　　今晚，平昌冬奥会短道速滑最后一个比赛日拉开大幕！就在刚刚，中国夺首金啦！赛前，李琰教练的一句话让网友泪奔。。。

　　刚刚，中国夺首金啦！

　　今晚进行三个项目的比赛——男子500米的四分之一决赛、半决赛、决赛；女子1000米的四分之一决赛、半决赛、决赛；男子5000米接力的决赛。

　　中国队由武大靖、任子威、韩天宇参加男子500米比赛，李靳宇和曲春雨参加女子1000米比赛，另外武大靖领衔的中国男队参加男子5000米接力决赛。

　　在刚刚结束的男子500米决赛上，武大靖最终夺冠，这也是中国队在本届冬奥会的首枚金牌。

　　此前的500米四分之一决赛上，中国选手发挥出色。任子威以40秒032的成绩打破奥运会纪录，武大靖以39秒800打破世界纪录。

　　前天中国队被判犯规，许宏志喊话：22号你们等着

　　前天，短道速滑女子3000米接力决赛，中国队被判犯规。

　　赛后，中国短道速滑运动员许宏志发微博力挺队友：“你真的很棒了 在我们心中你们就是冠军 22号你们等着。”

　　赛前训练，主帅李琰穿上领奖服，一句话让网友泪奔

　　据央视报道，昨天下午，中国队在比赛场进行了训练。主帅李琰第一次穿上了领奖服。她说，队员们明天要拿金牌了，自己今天先穿上预预热。

　　虽然连续遭到了不利判罚，但队员们训练的状态不错，大家都表示不会想太多，要在今晚的决战中拼到底。

　　韩国队队员在赛场边观看了中国队的训练。

　　韩国队教练也不时拿着秒表，来看中国队的滑行时间。

　　训练结束前，中国队一起拍了合影：

　　不少网友表示，听到李琰教练的“拿金牌了，自己先穿上预预热。”这句话，泪奔了。。。

　　Skypezh：听到李琰教练说中国队要拿金牌了 心里酸酸的

　　予怀先生：“明天就要拿冠军了，今天先穿上预预热”真的泪目

　　甜小俏妞：哇听到这话真的特别难受

　　月月妈lian：我一下就哭了

　　水墨笙Huge宝宝：我也是，泪目

　　还有网友说，66年出生的李琰教练小小的身体，但有大大的能量！

　　-Halsey_：感觉李琰教练很不显年纪，小小的身体有大大的能量的那种女性

　　杨阳芸希：66年生的李琰教练，真的付出了太多了

　　moyaUL：真的挺佩服李琰教练的

　　点赞李琰教练！

　　点赞中国短道速滑队！

　　你们是最棒的！

　　中国青年报·中青在线特派记者慈鑫 

责任编辑：李伟山

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