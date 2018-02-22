海南返程机票卖到1.9万元 媒体：不如从境外中转

原标题：海南返程机票为何能卖到1.9万元，航空公司有无坐地起价？

因为春运返程高峰加上“雾锁”琼州海峡，春节在海南旅游的游客遭遇了“海陆空”回家难，2月21日飞往北京、哈尔滨的机票最高价格甚至逼近两万元。

这一现象在2月22日稍有缓解。截至2月22日下午4时，澎湃新闻记者查询携程发现，三亚飞往哈尔滨的航班中，2月26日、2月28日经济舱的最低票价为3480元和2490元，2月23日至2月25日及2月27日则显示无空余售票。2月26日的3480元的经济舱机票，属于全价机票，并且只剩1张。而2月28日的航班中，一度出现较多在两三千元价位的经济舱售票，但时隔不久，之前显示的2490元价位的机票就已显示售罄，其余价位售票也仅剩个位数。

2月22日下午5时许，即便是选择更为昂贵的公务/头等舱，2月23日至27日三亚飞往哈尔滨的机票也均已售完。2月22日早些时候可查询到，在2月23日和2月26日三亚飞哈尔滨的公务/头等舱中，曾出现过最低售价为8850元和11040元的机票出售。进入2月28日，若选择直飞航班，公务舱全价为19140元。

针对这种天价机票，央视财经引用第三方购票软件机票数据建议称，与其花上万元买票回京，不如从境外中转。报道中列举了“境外中转”的目的地，可选择金边、暹粒、普吉岛、芭提雅等飞行时间在3小时以内的境外目的地，出发地可选海口或三亚。

以普吉岛为例，澎湃新闻记者查询携程看到，2月24日，海口直飞普吉岛还有4张票，票价1438元。其余为中转航班，票价在3000至4000元上下。同日普吉岛飞北京的票价低位保持在3000至4000元上下，直飞航班票价最低为3662元。

需要注意的是，目前从海南始发的多数航线的航班售票情况还存在较多波动。而且，天价机票的背后，未必就是航空公司的坐地起价。

据民航业内专家林智杰介绍，三亚至哈尔滨这类航线平均两舱（公务舱、头等舱）占比较低，在春节旺季两舱的座位数大约占5%左右。

淡季时，这类航线的两舱价格大概在3000至5000元，而春节时段价格上万，主要原因是供求关系。林智杰表示，“由于三亚机场容量饱和，春节加班的数量很有限，而市场需求又非常大。特别是今年海南大雾停航，更加剧了民航的供需矛盾。所以今年的情况比较突出。”

对于有网友认为航空公司存在垄断提价的情况，林智杰则认为不然。

在他看来，政府的角色应是保障基本供应、基本需求，放开高端市场。引申到民航市场，即是允许航空公司多飞航班，引入更多公司增加竞争，控制经济舱票价，保障老百姓的出行需求，“公务/头等舱主要是满足收入高的旅客的高端服务需求，只占总座位数的5%左右，提供什么服务，卖什么价格，应该让市场说了算。”

国航市场部副总经理王捷在春节假期开始前接受澎湃新闻采访时也曾谈到，2018年春运机票普遍折扣力度小、全价票多出的情况。王捷当时表示，总体来看，春运期间的航班会比非春运期间的折扣力度小一些，但还要看航班销售情况。

“现在座位把控很多都不是人为把控，而都是系统把控，系统会根据销售情况和历史数据经验，自动地去做舱位调整。人也会去做一些微调。但依据还是来自于市场需求，市场需求旺，票价就会相对高一些，如果需求弱，相对折扣就会大一些。”王捷表示。

需要注意的是，目前国内航空公司的经济舱票价受到政策限制，但公务/头等舱票价定价则早已放开，实现了市场定价。

在2010年4月民航局和国家发改委联合发布的《关于民航国内航线头等舱、公务舱票价有关问题的通知》文件中，明确了国内航线公务/头等舱票价实行市场调节，由航空公司自主定价，航空公司只需提前30日报民航局、国家发改委备案，之后就可向社会公布执行。

而经济舱的票价也从今年3月底开始有望在更大范围实现市场调节。1月5日，民航局和国家发改委联合发布《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格有关问题的通知》，新增实行市场调节价的国内航线达306条，其中涉及众多热门航线，包括北京、上海、广州、深圳的往返航线，以及国内热门城市和重点省会城市间的往返航线。

对于上述价改通知的发布，国际投资研究机构morningstar分析师胡崧在当时接受澎湃新闻记者采访时表示，在特定旺季，可能热门航线上浮幅度会更高一些，“京广线、京沪线，高铁很多时候处于供不应求的状态，这种情况下提价，还是会有人来买单。”

不过，总体而言，胡崧认为，新价改带来的机票浮动幅度不会很大，“首先，国内航空票价定价机制已经相当市场化。其次，因为航司之间掐得很厉害，加上支线市场受高铁冲击非常大，所以在行业内外部双重竞争压力下，不会说放开了票价管制就没有限制了，（航空市场本身也）没有特别大的需求支持。”

对于此次三亚至哈尔滨航线航班的高票价，在林智杰看来，目前两舱价格1万多的确偏高，但考虑到两舱座位数（占5%）本身很少，空余的座位估计可能不足1%，所以即便降到淡季水平，也只有少数人会受益，多数人依旧难以回家，这解决不了核心问题。他建议，可否考虑协调航空公司、机场、空管等部门，以通宵运行等方式增加航班来改变紧张的供求关系。

责任编辑：李伟山