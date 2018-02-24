香港:幼儿园学生缺课7天须上报 及早识别受虐学童

原标题：香港幼儿园学生缺课7天须上报 及早识别受虐学童

香港一幼儿园。图片来源：香港《大公报》

中新网2月24日电 据香港《大公报》报道，香港五岁女童陈瑞临疑缺课期间被虐待致死，引发关注。为防止虐童悲剧重演，香港教育局下令由3月15日起，幼儿园一有学生缺课七天就须上报教育局，而非以往的30天，从而与中、小学申报机制看齐，以提高学校人员警觉性，及早识别怀疑受虐学童。香港教育局局长杨润雄称，已制订表格供校方填写，简化申报程序，相信新安排对幼儿园人手及工作量影响不大。

香港教育局昨向全港幼稚园发出通告公布缺课通报机制新安排，若学童连续七天无故或在可疑情况下缺课，学校必须通报教育局。杨润雄相信，通报机制新安排落实后，幼儿园向相关部门提供资讯的频率会提高，但不论有否设立通报机制，校方都应留意学童有否异常表现。他透露，正与香港劳工及福利局商讨如何在幼园提供社工服务，小学方面长远希望能做到“一校一社工”。

香港教育局发言人补充，若学校发现学童身上有伤痕或有其他受虐情况，即使缺课不足七天，照常、断续地缺课，也应立即参考香港社会福利署《处理虐待儿童个案程序指引》处理，并因应情况向教育局通报，及向社署或向警方求助。发言人称，希望家长明白，有关安排是为了儿童福祉，若子女有需要请假，应与学校保持沟通。另外，香港教育局、警务处等部门将于3月和4月为幼稚园举办简介会。

香港埔及北区幼儿教育校长会主席郭楚翘认为，幼儿园学童年纪较小，若他们生病，家长会为子女告假，一般情况下缺课七天须呈报属合适安排，相信填报表格不会为教职员带来沉重工作量。

香港荃威幼稚园校长张如卉对新安排表示欢迎。她说，目前通报机制毋须说明缺课原因，曾有学生无故缺课3个月，校方一直未能联络家长，老师要登门了解，才知学生一家回乡奔丧，其后又遇上交通意外，认为在新机制下，再遇到类似个案，校方能尽早通报局方。

责任编辑：初晓慧