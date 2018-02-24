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中国代表团冬奥闭幕式旗手确定 武大靖获此殊荣

中国代表团冬奥闭幕式旗手确定 武大靖获此殊荣
2018年02月24日 21:17 中国新闻网
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　　原标题：中国代表团冬奥闭幕式旗手人选确定 武大靖获此殊荣

　　中新网客户端韩国江陵2月24日电（记者 卢岩）平昌冬奥会中国体育代表团秘书长倪会忠24日宣布，将由短道速滑运动员武大靖担任代表团闭幕式旗手。

图为武大靖在获颁金牌后手指胸前五星红旗。中新社记者 崔楠 摄图为武大靖在获颁金牌后手指胸前五星红旗。中新社记者 崔楠 摄

　　在22日举行的冬奥会短道速滑男子500米比赛中，武大靖在1/4决赛和决赛中两破世界纪录，并在决赛中凭借刷新世界纪录的39秒584的成绩，力压东道主名将林孝俊、黄大宪勇夺金牌。这是本届冬奥会中国体育代表团获得的首枚金牌，也是中国短道速滑男队在冬奥会历史上收获的首枚金牌。

　　平昌冬奥会闭幕式将于当地时间25日20点在平昌奥林匹克体育场举行。（完）

 

责任编辑：刘光博

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