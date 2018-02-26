这个地区房价几近腰斩 还有这11个城市也“悬了”

原标题：不敢看！这个地区房价几近“腰斩”！还有这11个城市也“悬了”……

燕郊二手房价格几近腰斩

与上一年春节相比，受严厉调控政策的影响，环京楼市展现了从炙热到冷清的过山车式状态。

燕郊是环京楼市的典型区域。如今，居住在这里的绝大部分也是外地人口。春节假期期间，与大城市一样，燕郊平日拥挤的街道宽敞了不少，两旁的饭馆也多是关闭状态。

“这里住的多数是工作在北京的北漂。过年期间，基本也都返乡回家了。”链家一位中介人士介绍。与去年相比，狗年的环京楼市冷淡不少。

燕郊当地一位中介人士告诉媒体记者，市场最火爆时期，他们公司规模至少比现在扩大一倍。随着市场的急转直下，不少中介人士转去其他区域或者直接转行。如今，还在环京坚持从事房屋买卖的中介们收入状况并不好。

另外，链家网显示，燕郊不少二手房小区房价几近腰斩。以福城上上城五期为例，该小区在2017年3月份最高峰时期成交价上涨至28000元/平方米，但如今成交价已经普遍跌至16000元/平方米；首尔甜城2017年3月份最高峰时期成交价至36000元/平方米，但如今成交价已经普遍跌至23000元/平方米。环京其他区域楼市也普遍跌回调控前的状态。

同时，由于市场冷淡，二手房业主对客户的付款方式也不再挑挑拣拣，可以更多样化。一些开发商甚至针对购房者推出了分期首付、草签等促销方式。

另据某代理机构监测，环京区域除了廊坊楼市主要为本地刚需支撑以外，包括涿州、燕郊、永清、香河仍主要为来自北京的投资客。

上述代理机构相关负责人表示，短期频繁的调控政策和信贷周期性影响二手房交易，使得购买者的购买难度达到最高，未来政策的适当放松很可能让交易重回正常区间。不过，该人士认为，随着环京建设，未来环京区域所承担的外溢需求将不同于以往的投资外溢，而是因承接首都疏解功能产生的刚需外溢需求。

70城房价涨跌排行榜出炉

事实上，不止燕郊，据国家统计局日前发布的1月份70个大中城市新建商品住宅的价格指数显示：1月全国房价平稳运行、热点城市继续降温是主基调。

从1月新建商品住宅房价环比榜看，大连以1.6%的环比涨幅位居70城市之首，贵阳、昆明、遵义、烟台、襄阳等5个城市的环比涨幅也超过1%，成为1月房价环比领涨的主要城市。

备受关注的一线城市新建商品住宅价格环比由上月持平转为下降，特别是上海和广州的环比降幅均为0.4%，环比跌幅在70城市中仅次韶关（韶关环比下降0.5%）；从同比看，一线城市新建商品住宅销售价格同比由上涨转为下降，特别是深圳以3.4%的同比降幅领跌70大中城市，而北京的房价同比降幅超过1%，已经连续数月位于下降通道。

1月份，初步测算，

一线城市新建商品住宅销售价格同比由上涨转为下降，二手住宅销售价格涨幅连续16个月回落，本月比上月回落0.5个百分点；

二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月回落0.2和0.4个百分点；

三线城市同比涨幅分别回落0.4和0.3个百分点。

这其实就是一个信号：本轮楼市调整的大趋势已经确立！

2018年楼市开局平稳，数字显示的确稳定了，但惯例1-2月都是春节长假影响，所以2018年楼市依然要看两会前后的政策，与3-4月份的市场成交。

涨为何涨？

上涨城市集中在非热点调控城市

同比价格上涨明显的城市主要有哈尔滨、沈阳、贵阳、西安、昆明、北海、大连、常德等城市。同比涨幅均超过10%。

目前看，2018年的调控政策力度依然持续，2018年的70城市房价数据依然会明显分化，最近发布吸引人才的系列城市，预计房价在2018年初有望平稳，北京等一线城市房价在2018年将继续同比下调。

降为何降？

城市分化继续明显

就国家统计局重点监测的15个热点城市（主要是一二线城市）来看，这15个热点城市中11个城市价格低于上年同期水平（尽管有限价限签等因素，但是，这也是历轮楼市从房价快速上涨到进入调整期前必然经历的阶段），热点城市楼市基本面正在发生改变。

从同比数据看，11个城市的新建商品房住宅价格出现了下调，主要有深圳、无锡、福州、南京、成都、北京、杭州、郑州、合肥、上海，基本都是调控力度最大的一二线城市。

二手房厦门跌幅第一，北京跌幅第二，分别下调了0.8%与0.6%，同时，17个城市出现了下调。

同比与环比下调的城市，最主要的特点都是2017年执行了历史最严格的调控政策，持续加码调控。

所以，楼市表现与城市调控政策力度同向。调控力度大的城市房价涨幅缓，调控力度最大的城市出现了同比下调。

哪些城市将遭遇“降价潮”？

同策研究院首席研究员张宏伟认为：

历轮楼市进入调整期都会有“大幅降价”或“降价潮”现象的发生。当本轮楼市调整大趋势确立之后，“大幅降价”或“降价潮”这种现象也不会避免，预计会在2018年的二三季度会集中发生。

那么，哪些城市在本轮楼市调整中，会进行“大幅降价”或“降价潮”？

数据显示，当一个城市的房价上涨情况明显大于这个城市的投资价值时，这个城市房价必然会出现回调。当价格上涨偏离城市价值越大时，比如，深圳、厦门、南京、温州、福州、大连、合肥、南昌、海口、石家庄、长春等等，这些城市的房价往往容易最先开始出现“大幅降价”或“降价潮”。

此外，从推盘周期、销售目标、房企资金兑付压力等诸多因素来看，上述城市极有可能会在二三季度这个时间开启“大幅降价”或“降价潮”。

文章综合：21世纪经济报道（记者 王营）、央视财经（ID：cctvyscj，综合国家统计局网站、中国新闻网）、 凤凰房产（ID：houseifeng，综合新华社、同策咨询研究中心、大伟看楼市（zdw123zdw123zdw）等）

责任编辑：张义凌