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| 2018全国两会特别报道

全国政协十三届一次会议副秘书长名单

全国政协十三届一次会议副秘书长名单
2018年03月02日 23:44 新华网
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　　新华社北京3月2日电

　　中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议副秘书长名单

　　（2018年3月2日政协第十三届全国委员会第一次会议主席团第一次会议通过）

　　潘立刚、蒋作君、黄志贤、何丕洁、徐辉、宋海（满族）、朱永新、何维、邵鸿、邓宗良、常荣军、刘佳义、刘家强、舒启明、姜信治、张裔炯、王国庆

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责任编辑：张岩

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