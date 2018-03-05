中国长征五号B运载火箭预计2019年6月“首飞”

资料图：图为长征五号遥二运载火箭。张文军 摄

原标题：中国长征五号B运载火箭预计2019年“首飞”

中新社北京3月5日电 （张素 杨欣）记者5日从中国载人航天工程办公室获悉，中国空间站研制建设各项工作稳步推进；其中，计划于2019年6月前后实施长征五号B运载火箭“首飞”任务。

全国政协委员、中国载人航天工程办公室副主任杨利伟此前在全国政协十三届一次会议首场“委员通道”受访时说，中国载人航天已全面进入空间站建设的新时代。

今年，为空间站任务改进研制的长征五号B运载火箭将转入试样阶段，开展发射场合练及“首飞”任务前的准备工作。空间站核心舱将完成设备齐套及舱体总装，逐步开展相关大型地面联合试验。

今年上半年将组织开展第三批预备航天员的选拔工作。应用系统相关载荷将完成阶段性研制工作，载人飞船和货运飞船后续产品也在按计划生产。

值得关注的是，中国载人航天工程办公室今年还将与联合国外空司联合发布空间站任务合作机会并开展项目征集工作，与欧洲航天局开展舱段合作交流，与有关国家探讨载人月球探测技术方案联合论证。（完）

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