两会今日看点：人大会议开幕 “代表通道”首开启

原标题 两会今日看点：人大会议开幕 李克强作政府工作报告

3月4日上午，第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂举行预备会议。会议选举产生了十三届全国人大一次会议主席团和秘书长，通过了十三届全国人大一次会议议程。中新社记者 刘震 摄 刘震 摄

中新网北京3月5日电 十三届全国人大一次会议将在今天上午开幕，国务院总理李克强将作政府工作报告。

人大会议今日9时开幕

根据已经公布的日程，十三届全国人大一次会议今天上午9时在人民大会堂开幕，今日议程包括：

听取国务院总理李克强关于政府工作的报告；

审查国务院关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告；

审查国务院关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告；

听取全国人大常委会副委员长兼秘书长王晨关于中华人民共和国宪法修正案草案的说明。

下午，各代表团举行全体会议，审议政府工作报告。

会期15天，14场记者会

4日上午，十三届全国人大一次会议举行了新闻发布会，大会发言人张业遂介绍，这次大会共有10项议程，3月20日上午闭幕，会期15天半。

据介绍，本次人大会议期间，将共举行14场记者会，请全国人大专门委员会及常委会工作机构负责人就人大立法工作、监督工作等问题，请国务院有关部委主要负责人，就经济社会发展中人民群众关心的热点问题，分别回答中外记者的提问。

此外，20日上午，大会闭幕后，新任国务院总理将在人民大会堂3楼金色大厅与中外记者见面，并回答提问，各位副总理陪同。

首次开启“代表通道”

根据安排，大会开幕会前，今日8：05—8：45，在人民大会堂中央大厅北侧举办首场“代表通道”集中采访活动，邀请10名全国人大代表接受采访。

参加首场“代表通道”代表名单如下：

马化腾（腾讯计算机系统有限公司董事会主席、首席执行官，广东代表团）

王亚平（中国人民解放军航天员大队副师职航天员，解放军和武警部队代表团）

徐立毅（浙江省杭州市委副书记、市长，浙江代表团）

郭凤莲（山西省晋中市昔阳县大寨镇大寨村党总支书记，山西代表团）

巩保雄（陕西省延川县文安驿镇梁家河村党支部书记，陕西代表团）

杨昌芹（贵州省赤水市大同镇民族村农民，赤水市牵手竹艺发展有限公司负责人，贵州代表团）

左香云（江西省井冈山市茅坪乡神山村村民，江西代表团）

陈虹（上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长，上海代表团）

王建清（东风商用车有限公司总装配厂调检一车间“王涛班”班长，湖北代表团）

郭锐（中车青岛四方机车车辆股份有限公司转向架分厂钳工首席技师、中车首席技能专家，山东代表团）

除了“代表通道”，“部长通道”也备受关注。

据介绍，大会将继续邀请列席会议的国务院各部委主要负责人在人民大会堂的北大厅部长通道接受媒体的集中采访，解读政府工作报告和相关政策，回应社会关切。（完）

责任编辑：张岩