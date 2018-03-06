军队代表建议政府工作报告增写深入开展双拥活动

原标题：军队代表建议在政府工作报告中增写“深入开展双拥共建活动”

3月5日下午，出席十三届全国人大一次会议的解放军和武警部队代表团，开始分组审议李克强总理作的政府工作报告。澎湃新闻（www.thepaper.cn）从十三届全国人大一次会议简报了解到，多位军队人大代表对政府工作报告提出了具体建议。

国务院总理李克强5日上午在十三届全国人大一次会议上作政府工作报告时说，过去五年，在党中央、中央军委领导下，强军兴军开创新局面。制定新形势下军事战略方针，召开古田全军政治工作会议，深入推进政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，人民军队实现政治生态重塑、组织形态重塑、力量体系重塑、作风形象重塑。有效遂行海上维权、反恐维稳、抢险救灾、国际维和、亚丁湾护航、人道主义救援等重大任务。各方配合基本完成裁减军队员额30万任务。军事装备现代化水平显著提升，军民融合深度发展。人民军队面貌焕然一新，在中国特色强军之路上迈出坚实步伐。

李克强说，面对国家安全环境的深刻变化，我们要以党在新时代的强军目标为引领，牢固确立习近平强军思想在国防和军队建设中的指导地位，坚定不移走中国特色强军之路，全面推进练兵备战工作，坚决有力维护国家主权、安全、发展利益。坚持党对军队绝对领导的根本原则和制度，全面深入贯彻军委主席负责制。继续推进国防和军队改革，建设强大稳固的现代边海空防。完善国防动员体系，加强全民国防教育。深入实施军民融合发展战略，深化国防科技工业改革。各级政府要采取更有力的举措，支持国防和军队建设改革，使军政军民团结始终坚如磐石、始终根深叶茂。

澎湃新闻从十三届全国人大一次会议简报了解到，审议李克强总理作的政府工作报告时，殷方龙代表说，“报告总结工作客观辩证，部署任务举措有力，是一个令人振奋、催人奋进的好报告。5年来政府工作贯彻党中央决策部署坚决有力，推动发展成效显著，富国强军统筹推进，向党和人民交出了优秀答卷。建议在国防和军队建设部分增写‘提高兵员征集质量’。”

王家胜代表说，“5年历史性成就和变革，最根本的是有习主席掌舵领航和习近平新时代中国特色社会主义思想科学引领，最具标志性意义的是我们党从理论和实践上把以彻底的自我革命精神推动伟大的社会革命提高到新境界，最为之自豪的是新时代中国特色社会主义开启辉煌的新征程，最令人鼓舞的是新年度经济社会发展有了清晰的路线图施工图。建议在国防和军队建设部分增写‘把让军人成为全社会尊崇的职业的各项举措要求落到实处’。”

李尚福代表说，“要紧前落实政府工作报告对国防和军队建设的各项要求，扎实推进军事斗争装备准备，抓好重大武器装备建设，坚持改革创新、改进作风，努力提高装备现代化管理能力。建议更多关注动力技术发展，高度重视软件能力建设。”

杨成熙代表说，“政府工作报告是拥抱新时代、贯彻新思想、体现新作为的好报告，是激发活力、增添动力、凝聚合力的好报告。建议在报告中增写‘深入开展双拥共建活动’。”

顾祥兵代表建议，“更加聚焦战斗力，大力推动军民融合深度发展，特别要充分发挥和挖掘东南沿海经济发达地区资源优势和潜力，拓展‘民参军’‘军转民’途径空间，推动高新科技在军事领域运用。”

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责任编辑：张玉