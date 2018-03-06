美国对朝制裁相关请求遭中国搁置？中方回应

问：据报道，美国国务院官员2日称，部分撒哈拉以南非洲国家从中国等国获得低息贷款，其中一半贷款来自中国，低息贷款使这些国家债务问题越来越严重。中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜从非洲获得资源，而有关非洲国家却未得到发展。中方对此如何评论？

答：这种说法与事实完全不符。

当前，一些非洲国家的债务是长期积累的结果，不是这两年才发生的。中国并不是非洲国家主要债权方。

任何国家在经济起飞阶段、特别是工业化起步阶段，都需要融资支持。没有资金保障，非洲工业化和现代化很难实现。

中国对非洲的融资支持主要投入基础设施建设和生产性领域。中国企业在非洲建设了很多公路、铁路、港口、机场、通信等基础设施项目，极大地改善了非洲的经济发展环境，帮助非洲“筑巢引凤”，吸引外资，增强自身“造血”功能。除了贷款以外，中国政府更鼓励、引导和支持中国企业加大对非直接投资，积极探讨PPP等新型投资合作模式。

我要特别强调，中方始终高度重视非洲债务可持续性问题。我们坚持集约发展理念，坚持大型基础设施建设和促进非洲产业发展同谋划、同推进，坚持既追求项目的经济社会效益、也注重增强非洲国家的自主可持续发展能力，全力防止非洲国家增加债务负担。

中方欢迎国际社会共同致力于支持非洲实现和平稳定与发展，希望有关国家切实多做有利于非洲发展的事情，同时，公正、客观看待中非合作。

问：据报道，美国航母昨天开始访问越南，这是美国航母在1975年越战结束后首次访问越南。中方是否对此感到关切？对此有何评论？

答：中方对有关国家之间发展正常关系、开展正常合作不持异议。同时，我们希望有关合作能有利于促进地区和平、稳定与繁荣。

问：近期，个别国家指责巴基斯坦在打击恐怖主义融资等方面存在缺陷，也有个别声音炒作中方对巴基斯坦在打击恐怖主义融资方面的努力并不完全肯定。中方是否认同这样的观点？对此有何评论？

答：巴基斯坦政府和人民为国际反恐事业作出了巨大努力，也付出了巨大牺牲。特别是近年来，巴方积极采取一系列措施加强金融监管，打击恐怖主义融资，取得重要进展。各方应客观、公正看待巴方反恐努力，而不是一味指责。我们也反对利用金融作为政治手段对巴方施压。中巴作为全天候战略合作伙伴，将继续在反恐问题上加强协调与合作，双方政治互信牢不可破，任何离间中巴关系的企图都不会得逞。

问：据报道，美国2月23日向联合国安理会朝鲜制裁委员会提交请求，要求对违反安理会对朝制裁的33艘船只实施全球港口禁令，对27家协助朝鲜规避制裁的船运公司实施制裁。但中国搁置了美方请求。中方能否证实？能否告知中方搁置美方请求的原因？

答：据我了解，你提到的在联合国安理会有关制裁委员会的列名申请涉及大量实体和船只，中方需要一定时间进行跨部门研究。

中方搁置有关列名申请，是出于技术性原因，中方将按照安理会决议要求，以事实为依据作出决策。

问：据报道，日本文部科学省近期公布了高中学习指导纲要修订案，要求在高中生教育中加入钓鱼岛是日本“固有领土”、不存在领土争议等内容。中方对此有何评论？

答：中方已就上述情况向日方提出了严正交涉。

钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国领土的一部分，中方维护领土主权的决心和意志坚定不移。无论日方说什么、做什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。我们郑重敦促日方正视历史和现实，以正确历史观教育年轻一代，避免给中日关系制造新的干扰。

问：据报道，美国航母“卡尔·文森”号昨天开始访问越南。中方对此持何立场？

答：我刚才已经回答过同样的问题。你需要我再重复一遍吗？（记者点头）

中方对有关国家之间发展正常关系、开展正常合作不持异议。同时，我们希望有关合作能有利于促进地区和平、稳定与繁荣。

问：非洲还有一些国家与台湾有“外交关系”，为了夺回与这些非洲国家的外交关系，中方目前作了哪些努力？

答：一个中国原则是国际社会的普遍共识，坚持一个中国原则也是时代潮流。中方愿继续在和平共处五项原则基础上同世界各国发展友好合作关系。

问：据报道，朝鲜最高领导人金正恩“不同寻常地”会见了访问平壤的韩国特使团，并表示要共同谱写国家统一新篇章。朝中社表示，美方不应对朝鲜愿与美国谈判做出错误判断。中方对此有何评论？

答：我昨天已经说过了，韩方派特使团访朝，同朝方就有关问题交换意见，中方认为这是一件好事。我们也注意到围绕韩特使团访朝的一些积极报道。

中方始终主张，朝韩双方的互动应扩大到各方包括朝美之间的互动。朝韩前一段时间围绕平昌冬奥会的对话，应延续到不间断的对话。南北改善关系的努力应扩展到为实现半岛无核化和半岛持久和平的共同努力。中方愿为此作出努力，也愿为此发挥积极作用。

责任编辑：张建利