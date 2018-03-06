郑杰代表：建议幼儿园视频监控100%覆盖 规范管理

原标题：郑杰代表：建议幼儿园视频监控应100%覆盖，规范管理标准

郑杰 央视网 图

“目前我国幼儿园视频监控总体安装率仍在70%左右，而且监控视频的开放要求不统一。”今年全国两会期间，全国人大代表、中国移动浙江公司党委书记、董事长、总经理郑杰建议：应全面推行幼儿园安装视频监控系统，实现100%覆盖，并对视频开放及管理标准作出规范。

2017年，全国各地陆续曝光多起幼儿园安全事件。李克强总理在今年全国人大会议上作政府工作报告时指出：要运用互联网等信息化手段，加强对儿童托育全过程监管，一定要让家长放心安心。

据了解，截至2016年，全国共有幼儿园23.98万所，在园总人数4413.86万人。为加强学前教育的有效监管，近年来，政府已相继出台多项政策将视频监控纳入幼儿园安全防范的基本要求，制定了视频监控的重点部位及其防护要求、技术要求、保障措施等相关标准，明确规定校园主要场所“应安装视频图像采集装置”、“保存时间应不少于30天”、“出现故障时，应在24小时内恢复功能”，并要求幼儿园视频监控接入公安机关监控和报警平台或预留接口。

“2017年以来，各地不断曝光的幼儿园安全事件，反映出学前教育视频监控在落实发展、管理机制等方面存在问题。”郑杰表示，目前我国幼儿园视频监控安装率约七成，摄像头密度不高，监控摄像头密度的相关规范标准尚未出台；其次，监控视频的开放要求不统一，约有七成幼儿园的视频监控系统仅作园方内部管理使用，不向家长开放，部分幼儿园开放历史视频录像，保留天数有限，或者是分时段开放。

郑杰建议，应在幼儿园、早教机构等场所推进建设视频监控系统，争取尽早实现100%安装目标；要将视频监控系统及其管理办法纳入幼儿园监管评估和评级指标体系；建立教育视频监控抽查监督机制，及时发现监控系统和学前教育服务质量存在的问题。

他还提出，应加快研究出台关于幼儿园视频监控技术标准，包括设备布放位置、覆盖范围、安装密度、监控时间等的具体规范；制定统一的视频开放标准和流程，明确视频留存、调取、开放查看等具体细项要求和违规惩处条款，并规范视频被滥用盗用的防治要求，保护儿童隐私。

点击进入专题

责任编辑：张玉