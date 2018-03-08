外媒：如果中国成功避开这个陷阱 将让西方颤抖

原标题：外媒：如果中国成功避开此陷阱，将让西方颤抖——

西班牙《经济学家报》网站3月6日发表题为《如果中国避开陷阱，将让西方颤抖》的文章称，中国正在努力避开中等收入陷阱。如果这条巨龙成功避开陷阱，欧洲、美国、日本或者韩国将在高科技产业中直接面对来自中国的竞争。

▲西班牙《经济学家报》网站报道截图

文章称，中等收入陷阱已经影响了数十个国家。中等收入陷阱是指一些经济体在经历一个高速增长阶段（通常以投资增长为基础）之后，达到而后长期停留在中等收入阶段，原有的发展优势逐渐消失，迟迟无法进入高收入发达经济体行列。其主要原因是，在高速增长阶段内没能实现资源的有效配置。

文章称，中国在不到40年时间里，从一个人均国内生产总值（GDP）仅为250美元的农业国变成了人均GDP达8000美元的工业大国。以轻工制造业为主的发展阶段已经碰到了“天花板”，北京现在正试图转型成在技术上领先的经济体。

▲图片来源：21世纪经济报道

文章提到，中国已经开始对美国硅谷和德国、日本、韩国最重要的产业形成挑战。德国墨卡托中国研究中心在一份报告中提醒，“中国制造2025”涵盖了所有推动当今发达国家经济增长的高技术产业，如航空航天、工业机械、机器人、电动汽车、医疗设备等。

文章称，德国墨卡托中国研究中心的经济学家认为，中国将成功跨越陷阱，而这种经济发展模式的变化将影响和塑造全球范围的产业结构和竞争格局。相当数量的中国企业将变得非常有竞争力，并将成为全球创新的领导者。

责任编辑：张建利