湖北省委书记蒋超良：做好长江大保护“辩证法”

原标题：湖北省委书记蒋超良：坚持生态优先 做好长江大保护“辩证法”

（两会速递）湖北省委书记蒋超良：坚持生态优先 做好长江大保护“辩证法”

中新社北京3月8日电 （记者 郭晓莹）3月8日，全国人大代表、湖北省委书记蒋超良在湖北团开放日上向中外媒体详解长江大保护“辩证法”的内涵，并介绍湖北在长江大保护方面取得的阶段性成效。

资料图：湖北省委书记蒋超良。 中新社记者 张畅 摄

蒋超良说，湖北生态地位特殊，是长江径流里程最长的省份，是三峡工程坝区和南水北调中线工程核心水源区所在地，是“千湖之省”和国家重要商品粮基地，肩负着确保一江清水东流、一库净水北送，保障农产品质量安全的重大责任，需要正确处理好发展与保护、当前与长远、加法与减法、治标与治本的关系，做好长江大保护“辩证法”。

蒋超良介绍，在处理发展与保护的关系方面，湖北坚持新发展理念，把抓好长江大保护适应社会主要矛盾变化、满足人民对良好生态环境和美好生活需要的重要举措，作为确保子孙后代永续发展的千年大计，坚决摒弃以牺牲环境换取一时的经济增长，把修复长江生态环境摆在压倒性位置。

在处理当前与长远的关系方面，湖北坚持规划引领，已在沿江省市率先编制实施长江经济带生态保护和绿色发展总体规划，配套编制5个专项规划，并出台《关于大力推进长江经济带生态保护和绿色发展的决定》等多部地方性法规。

在处理加法与减法的关系方面，湖北坚持统筹兼顾，在关闭非法码头、非法采砂场，调整长江、汉江沿岸重化产业布局，淘汰落后产能、污染企业的同时，引导支持企业加强技术改造、实现转型升级，谋划实施一批重大生态修复、重大技改项目，发展农产品深加工、生态旅游等绿色产业。

在处理治标与治本的关系方面，湖北坚持标本兼治，在治标方面着力打好治水、治气、治土三大战役，持续抓好中央环保督察反馈意见整改；在治本方面，着力推动形成“共抓长江大保护、不搞大开发”的思想共识和行动自觉，推动形成绿色生产生活方式，建立健全绿色发展考核机制，严格落实“党政同责、一岗双责”责任制，全面推行河（湖）长制，建立健全长江大保护的长效机制。

蒋超良表示，下一步，湖北省将坚定不移走生态优先、绿色发展之路，一以贯之推进长江大保护，统筹推进“厕所革命”、精准灭荒、乡镇生活污水治理和城乡生活垃圾无害化处理等重大生态工程，让湖北天更蓝、水更清、山更绿。（完）

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责任编辑：霍宇昂