香港特首官邸礼宾府定于3月18日向公众开放

新华社香港3月11日电 香港特区政府11日宣布，特区行政长官官邸礼宾府定于18日举办开放日，供公众参观。
礼宾府将于18日10时至17时向公众开放。参观者除了可进入礼宾府的花园和小庭园观赏花卉树木，还可以参观行政长官在礼宾府举行官式活动和接待宾客的地方。导赏员也会在场向参观人士介绍礼宾府的历史及建筑特色。
特区政府发言人介绍，开放日当天将安排香港警察乐队及学生乐团在花园表演，让市民一边游览，一边欣赏音乐。
游览路线沿途会放置二维码及展板，介绍礼宾府的历史、建筑特色和珍贵时刻。参观人士可用手机配合相关阅读软件，浏览礼宾府及花卉的资料。
发言人表示，预计当日参观者众多，有关方面会根据轮候人数，在17时前截止轮候，以确保所有等候入场的人士均能在开放时间内参观礼宾府。
礼宾府位于香港岛中环半山上亚厘毕道，是特区行政长官的正式官邸所在地，也是特区政府接待来宾的场所。这座建筑拥有超过160年历史，是香港特区法定古迹。
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