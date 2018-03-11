环球时报：中国修宪无须与西方政治体制“对表”

原标题 社评：中国修宪无须与西方政治体制“对表”

第十三届全国人大一次会议今天高票通过了宪法修正案。这次修宪涉及确立习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位，将“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”写入宪法总纲第一条，调整国家主席、副主席任职规定，赋予监察委员会宪法地位等内容，是本次人大最受关注的热点议题之一。

中国酝酿重大决定时，西方一些人总要来插一杠。不过这次给人印象深刻的是，西方不少舆论认为修宪是中国内部事务，应由中国自己决定。当然，西方也有一些人表现激进，热衷拿中国的修宪与西方政治体制“对表”，这类表演的目的更像是要吸引眼球。

这些西方人故意回避了两大事实。一是中国改革走到这一步面临着内外诸多重大挑战，需要宪法与时俱进地进行修改。目前全世界的主要国家纷纷调动自己的政治资源，强化国家决策能力。中国做出包括上述关键点的修宪，首先来自中国发展内在需要的推动。

二是团结与稳定是人民幸福的源泉，这种观念经历了洗礼，在中国深入人心，而且中国人知道，它们都不是白给的，需要党中央带领全社会精心守护。

中国人民希望生活在一个繁荣发展且持续稳定的国家里。这些年我们看尽不同国家的兴衰，还有民族命运的跌宕，我们尤其注意到有西方国家背书的那套体制用到发展中国家时纷纷走样，生出各种惊人的恶之花。

我们对中国这么大社会创造性地保持了长期稳健的崛起而庆幸。我们越来越懂得实践是检验真理的唯一标准，也越来越坚信、珍惜中国道路最关键的秘诀，那就是在每一个时期都拥护中国共产党的强有力领导，在今天和今后就是要坚决跟着以习近平同志为核心的党中央走，不问风雨，不管挑战和诱惑来自何方。

新中国70年前建立时物质基础薄弱，一开始我们大体接受了苏联模式的社会主义体制。改革开放后我们坚定走上中国特色社会主义道路，把国家推向世界第二大经济体。这个过程中我们认真处理了耳听八方和独立思考的关系，实践告诉我们，中国独立政治思维的能力有多强大，是中国接下来走多快、行多稳的关键。

中国当下面对的重大问题几乎都是独特的，中国的主要现象很多是西方政治学解释不了的，中国要想继续成功下去，必须依靠自己的智慧建构解决方案。我们需要形成中国特色的一整套思想及制度成果。中国的做法好不好，先进不先进，只能看它对中国时代使命的对应和促进程度，通过对实际效果的全面科学评估来确定。

其实这在很大程度上已经成为中国社会的自觉。改革开放以来，外界的海量信息影响、冲击了中国，但总的来看，中国驾驭了那些信息，而没有被那些信息淹没，我们的集体政治智慧不断得到磨砺。这当中党中央的领导力起了决定性作用，这次修宪来得很及时，就是因为它在新时代的艰巨任务刚确定下来的时候，对指导思想、党的领导、领导体制、监察体系的完善都通过修宪做了巩固。

这是中国人民的意愿，也是中国全社会对未来的希望和信心。一些西方人搞不懂中国民意的基本逻辑，却总想对中国指手画脚，不能不说，他们缺少一些面对中国悠久历史文化和伟大社会实践时应有的客观和谦逊。

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责任编辑：张岩