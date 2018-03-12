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王毅：努力开辟朝鲜半岛新的未来

王毅：努力开辟朝鲜半岛新的未来
2018年03月12日 22:04 外交部网站
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　　原标题 王毅：努力开辟朝鲜半岛新的未来

2018年3月12日晚，外交部长王毅会见韩国总统特使、国家安保室长郑义溶。2018年3月12日晚，外交部长王毅会见韩国总统特使、国家安保室长郑义溶。

　　王毅说，习近平主席在繁忙的两会议程中与你会见，充分体现了中方维护半岛和平稳定的坚定决心，也是对韩方为推动半岛局势缓和所做努力的充分肯定。

　　王毅说，中方支持韩朝改善关系，欢迎美朝尽快接触对话。目前半岛出现的积极态势，符合中方一贯坚持的立场主张，符合本地区人民的根本利益，符合国际社会的普遍期待。习近平主席强调，精诚所至，金石为开。希望各方秉持这一精神，相向而行，形成合力，共同开辟朝鲜半岛新的未来。

　　郑义溶说，近来朝鲜半岛局势出现重大转变，中方为此发挥了重要作用。韩方致力于通过对话协商推动半岛无核化和政治解决半岛问题进程，愿同中方加强协调与合作。期待中方继续发挥积极作用。

责任编辑：张岩

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