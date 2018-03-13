环球时报社评：中国把事情做好 让某些外人去哭吧

原标题：社评：中国把事情做好，让某些外人去哭吧

俄罗斯将在18日、也就是本周日举行总统大选。这是多党选举，除了争取连任的现任总统普京以外，还有另外7名候选人参加角逐。各种分析普遍预测，普京赢得选举实现总统连任没有悬念。

如今俄罗斯的政治体制已经与西方的体制大体同构。为了建立这个体制，俄罗斯人付出苏联解体的巨大代价。另外这二十几年中，俄经济和社会发展充满了挫折。设想一下，中国的政治体制如果变成今天的俄罗斯那样，将意味着多大跨度多么根本的改变，对中国又将意味着什么样的风险！

但俄罗斯换回了什么呢，比如它是否摆脱了西方舆论对它的意识形态围剿呢？这是一个有意思的问题。

答案是没有。俄罗斯在普京担任领导人之后，一直是西方舆论口诛笔伐的最大目标之一。那些抨击既针对了普京本人，也针对了俄罗斯这个国家。比如围绕即将到来的这场大选，西方舆论纷纷指责它是“走走程序的假选举”“结果早就定了的”。西方国家大选也经常有提前就能预测结果的，但到了俄罗斯这里，没有悬念就变成了“操纵”。

要说“西方”开始有些瓦解了，但“意识形态的西方”仍保持了高识别度。那个圈子拥有很强的传播实力，仍能影响世界舆论，给一些具体事情定调，形成舆论霸权。非西方国家中一旦有谁让欧美几个大国感到不舒服，就会成为西方众多舆论工具长时间围攻的目标。

中国很不幸处在很多西方媒体黑名单的前列。除了意识形态原因，中国快速崛起带给了西方主要大国危机感，使得我们更加动辄得咎。

那些西方媒体攻击中国的最新由头是我们的修宪，它们怎么说我们，都可以猜出来。通常，它们一定会批评中国当下做的一件事，我们做得再对，它们也能找到抹黑的角度。换句话说，中国在做事情的当时，几乎就没有得到过它们的正面评价。西方媒体往往只会为了证明中国当下“更糟糕”，才改口说中国过去的某个做法“还不错”。

我们不能不说，西方舆论如何评价中国，对我们已经失去了政治上的参考价值。今天中国人仍然对西方报道中国有兴趣，最主要的是好奇心。应当承认，西方一些媒体精英写文章挺会抖包袱，文笔不错。

如今中国人对我们无论做什么都不会得到西方鼓掌已经有了预期，说实话这不是好的感觉，但我们已经习惯了。我们不再奢望通过讲道理来说服西方舆论改变对中国的态度。

中国人正变得越来越支持这样一种态度：不搭理西方的评价，走好我们自己的路，让那些人去哭吧。

当然，这样的态度和哲学有些时候还不是很坚定，会出现犹豫，但趋势是明显的：西方舆论对中国人的影响不断下降，如今已经能够看到它们被中国社会“彻底放下”的那个临界点。

俄罗斯的例子告诉我们，中西之间在某些方面的“舆论和解”几无希望，那么中国昂首穿越西方舆论的一张张冷脸很可能将成为21世纪的精彩叙事。只要中国能够坚持发展得又快又好，那部分西方舆论的冷脸就不会被历史解读为一种有价值的严厉，而会被耻笑为“哭丧的脸”。

责任编辑：初晓慧