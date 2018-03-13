京津冀等地有霾和雾 华南江南等地将迎降水

原标题：京津冀等地有霾和雾 华南、江南等地将迎降水

中新网3月13日电 据中央气象台网站消息，预计，13日至14日，京津冀及周边地区大气扩散条件持续较差，区域中南部将有轻至中度霾过程，部分时段有重度霾。此外，13日至15日，中东部地区自西向东将有一次较大范围小到中雨雪降水过程。

全国降水量预报图（3月13日08时-14日08时）

据悉，今晨，京津冀及河南西北部、山西中部、陕西关中等地出现轻雾或霾，局地有能见度不足1公里的大雾，并伴有中度到重度污染。另外，昨日，四川盆地南部、贵州中部、云南南部等地出现中到大雨，贵州毕节等局地暴雨（50~70毫米）。

中央气象台预计，13日至14日，京津冀及周边地区大气扩散条件持续较差，区域中南部将有轻至中度霾过程，部分时段有重度霾；13日至14日的早晨上述部分地区有能见度低于1公里的大雾。15日起，受降水和冷空气影响，雾、霾天气逐渐减弱或消散。

此外，13日至15日，中东部地区自西向东将有一次较大范围小到中雨雪降水过程，其中华南、江南、江淮、东北地区中南部等地的部分地区有中到大雨，江南、华南等地局部地区有暴雨，上述局地并将伴有强对流。

未来具体预报：

3月13日08时至14日08时，新疆北部及西部、黑龙江中东部、川西高原等地有小雪或雨夹雪；江淮中西部、江汉中南部、江南中西部、华南中西部、西南地区大部等地有小到中雨，其中贵州东南部、湖南西南部、广西北部和西南部局地有大雨，上述部分地区并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气。内蒙古中部等地有4~6级风；南疆盆地局地有浮尘或扬沙天气。

3月14日08时至15日08时，内蒙古中东部、华北东北部、东北地区中南部、新疆西部山区等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪；黄淮南部、江淮、江汉南部、江南、华南等地有小到中雨，其中广西中部、广东东北部、福建南部、湖南南部、安徽南部局地有大雨，上述部分地区并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气。南疆盆地东部、内蒙古大部、华北北部、东北地区西部等地有4~6级风；南疆盆地局地有扬沙或浮尘天气。

全国降水量预报图（3月14日08时-15日08时）

3月15日08时至16日08时，新疆西部山区、东北地区南部、西藏南部等地有小到中雪或雨夹雪，其中吉林南部有大到暴雪；河北南部、黄淮中南部、江淮、江汉大部、江南大部、华南等地有小到中雨，局地有大雨，上述部分地区并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气。南疆盆地东部、甘肃西部、内蒙古大部、华北北部、东北地区南部、黄淮东部、江淮东部等地有4~6级风；南疆盆地局地有扬沙或浮尘天气。渤海、黄海北部海域将有7~8级、阵风9级的偏北风。

全国降水量预报图（3月15日08时-16日08时）

责任编辑：初晓慧