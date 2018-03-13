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文化部部长雒树刚:文化遗产既要保护好又要火起来

文化部部长雒树刚:文化遗产既要保护好又要火起来
2018年03月13日 12:11 澎湃新闻
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　　原标题：部长通道|文化部部长雒树刚：文化遗产既要保护好又要火起来

　　十三届全国人大一次会议的第四次全体会3月13日举行，会议结束后，文化部部长雒树刚在部长通道上回答记者提问时，列举近年热播的《我在故宫修文物》、《国家宝藏》、《舌尖上的中国》等，表示接下来将既保护好文化遗产，又要让它们火起来。

　　雒树刚说，当前，所有的国有博物馆都免费面向公众开放，目的就是让群众无障碍地欣赏到文化遗产，而群众们参观博物馆的热情也越来越高涨。“2014年有7亿多人次参观博物馆，现在已经达到了9亿多人次，而且许多博物馆在春节期间爆满。”一些展览也受到追捧，“比如2015年故宫举办的一个石渠宝笈展，观众为了看清明上河图，要排几个小时的队。去年故宫又推出了一个千里江山图展，被称为‘排队3小时队，观看5分钟’。”雒树刚表示，接下来要推出更多的精品展览来满足群众的鉴赏需求。

　　在文化遗产的传播上，文化部通过媒体进行了大量传播。“纪录片《我在故宫修文物》长期占据着纪录片收视率的前列。”雒树刚说，日前中央电视台推出的《国家宝藏》栏目，选取9家博物馆，每家博物馆选出3件珍贵文物，讲述这个文物的前世今生，成为中央电视台最受欢迎的栏目之一。“上个月，中央电视台还热播了《舌尖上的中国》第三季，弘扬了我们传统的美食文化，同时也带动了山东一个县以传统工艺制造的铁锅的脱销。”

　　雒树刚表示，接下来，文化、文物部门将进一步落实好自己的责任，使文化遗产既要保护好又要火起来，让文化遗产造福社会、造福人民。

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责任编辑：初晓慧

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