台湾台中发生砍人事件 两人受伤送医其中一人重伤

中新网3月13日电 据台湾《联合报》报道，台湾地区台中市13日下午发生一起砍人事件，歹徒砍杀两人后逃逸，一男一女共两名伤者被送往医院，其中女子已无呼吸迹象。

13日下午近2时许，台中市西屯区安林路传出有歹徒砍杀二人后逃逸。

台中市消防队获报后，前往现场救援，发现有两名伤者，一男一女，女子已无呼吸迹象，送往中港澄清医院，另外男性伤者年约55岁，头部外伤，送往台中荣总医院治疗。

经查，有歹徒在现场行凶后，砍杀女性伤者，另外男性伤者则是被砍伤后跌落附近大排水沟，歹徒逃离现场，全案台中市第六警分局正在侦办中。

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