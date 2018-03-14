代表建议建中低档月子会所 避免过度消费护理市场

原标题：李秉记代表：建中低档月子会所，避免过度消费母婴护理市场

在今年全国“两会”期间，来自广东代表团的全国人大代表、致公党广东省委会副主委李秉记带来了《关于加强月子中心监管的建议》（下简称“建议”）。

《建议》指出，随着国家二孩政策放开以来，全国各地的月子中心（会所）如雨后春笋般涌现。月子中心作为一个新兴的行业，从国家到地方暂时都没有完善的相关法规和准入制度。不同月子中心在区位环境、床位数量、人员素质、服务价格等方面可能存在较大差异。月子中心属于产后母婴保健行业，它涉及到卫生、康复、餐饮、住宿、生活料理等多个方面，不同于普通行业，属于准医疗保健服务，应加强监管，提高准入门槛。目前由于没有明确的监管部门，没有统一的行业管理标准，近来月子中心的纠纷也不断上升，因此需要尽快出台相关的法律法规和行业管理标准。

李秉记认为，目前月子中心存在四大问题：

一是没有具体的监管部门。月子中心准入营业登记归工商部门监管，其食堂餐饮部分归食品药品监管局监管，食堂之外的环境场所卫生则是由卫生部门监管，所以“月子中心“至少有3个”婆婆”。由于月子中心进入门槛低，监管缺失、各环节不透明，导致了母婴保健服务行业的混乱现象。目前的月子中心和普通的商业机构一样，只要在工商部门注册登记后即可营业。因此月子中心出现纠纷问题无法实现有效监管。

二是没有统一的服务标准。目前月子中心大部分都是租住酒店的形式，饮食、防火、安全等由酒店提供服务，保健医生、月嫂、护士等由月子中心提供。护理经验和管理经验都缺失，服务质量差，不是专业人士所为，是投资人所为。月子中心的床位数与月嫂、护士、医生的比例由月子中心自行制定，为顾客提供服务的项目和标准也是月子中心自行制定，由此引起的纠纷也比较多，很难达到良好的服务。

三是专业人员少，专业资质没有标准。专业人员不需要卫生管理部门认定资质，从业者也不需要相关资格证书。月子中心聘请保健专家、护理人员、月嫂的标准没有硬性规定，人员配置不合理，一般聘请全职的退休医生，也有些月子中心更多的是和附近医院合作，医生采取类似走穴的模式，一个星期来一到两次统一为产妇检查，因而在人员配备上，月子中心开的价格达不到成本，为节省人力成本，就会从各个环节克扣。

四是目前的月子中心属于产妇消费奢侈品，月子中心的收费标准不统一。月子中心的收费都没有列入到国家统一管理的收费项目，导致这一行业的物价管理混乱。高端的、琳琅满目的母婴消费项目让消费者眼花缭乱，合理的、必要的消费选择需要尽快制定相关行业标准予以指导。

为此，李秉记带来关于加强月子中心监管的建议：

一是明确统一的行业主管行政部门。

《建议》提出，国内目前尚没有明确的监管部门，建议在全国范围内明确统一监管部门，设立有行业经营的相关法律、法规、章程、风险防范及处理的标准。“当前，我国应尽快建立母婴保健服务机构的市场准入制度，加强主管行政部门的监管力度，促进良性业态环境形成，同时，建立长期的监管机制，定期检查、督察月子中心管理运营情况。”

二是尽快规范行业服务管理标准。

《建议》提出，明确权威的行业经营管理执行标准参照，由权威主管部门确定业内专业学科培训及从业人员的认定、评核、发证的标准。如规定月子中心必须具有母乳喂养师、生活护理师、儿科医师、妇科医师、心理咨询师、营养师、早教师、产后康复师。同时，需建立产妇整体护理体系，还包括食品卫生、环境卫生，包括床位数与月嫂、护士、医师、营养师、育婴师数量的配比。对其硬件设施、环境、从业人员的基本素质和专业技能等提出硬性要求。建立母婴保健从业人员的认证资质，让从业人员接受规范专业培训，并取得国家认证的资格证书，掌握包括心理健康、生理健康、机体保健、营养饮食、疾病预防、优生胎教等专业知识，提升其专业素质和服务意识。此外，还需对照中国妇幼保健协会2015年11月发布的《产后母婴康复机构行业管理与服务指南》提出的月子中心距离医院不得超过15分钟车程、24小时母婴同室、从业人员持证上岗等有关规定，规范行业运行机制。

三是加强专业的医务人员指导，提高专业人员的技术水平和服务意识，完善相关服务保障机制。

李秉记建议，月子中心需定期接受专业技能培训，让专业的母婴护理团队逐渐取代传统的月嫂，同时，建立专业护士的稳定薪酬制度，确保月子中心护士的稳定性，提高护理质量。另外，月子中心的产妇和婴儿或有其他意外发生，对于突发情况要有应急预案，工作人员需有急救技能和措施，为预防经营中风险及纠纷发生，需要指引为产妇和婴儿及工作人员购买保险。

四是政府部门应统一指导收费标准，明确服务项目、服务内容。

李秉记认为，目前月子中心大部分属于高端消费，无法满足同样为国家生育政策做贡献的中低收入家庭，建议民间资本和政府部门投入中低档的月子会所，满足愿意为二胎政策做贡献的平民家庭，避免过度消费母婴护理市场的现象。

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责任编辑：张玉