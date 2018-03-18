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媒体采访李敖曾称声音听起来爽朗 本人:回光返照

媒体采访李敖曾称声音听起来爽朗 本人:回光返照
2018年03月18日 11:55 中国新闻网
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　　原标题：台湾知名作家李敖逝世享年83岁 先前罹患脑瘤

　　中新网3月18日电 据台湾“中央社”报道，台北荣民总医院今天（18日）发布消息，知名作家李敖过世。家属的声明指出，李敖近日病况转危，今天上午10时59分安然离世，与世长辞，享寿83岁。

资料图：已故台湾著名作家李敖。中新社发 罗仰明 摄资料图：已故台湾著名作家李敖。中新社发 罗仰明 摄

　　李敖先前罹患脑瘤，去年中还曾因免疫能力下降得了肺炎，一度住进加护病房。今年1月曾传死讯，经纪人称李敖住在荣总病房。

　　李敖2003年曾患摄护腺癌，治疗后抗癌成功。2015年底因感冒导致肺炎，一度危急，最后化险为夷。2016年李敖因左腿行动不便，起初以为是肌肉萎缩，就医后才发现是脑部长肿瘤，影响指挥神经功能。

　　李敖去年2月接受记者访问时表示，他脑部长瘤，自认“不久人世”。电话采访过程中，李敖声音听起来爽朗，李敖则说，这是“回光返照”。

 

责任编辑：初晓慧

李敖脑瘤台湾
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